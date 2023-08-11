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"Обычный популизм и некомпетентность": Жеваго заявил, что не находится под санкциями в Украине

11 августа, 2023 пятница
20:17
Экономика

Предприниматель Константин Жеваго считает, что правоохранители назвали его подсанкционным из-за их непрофессионализма, некомпетентности и популизма

Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Надо верить закону и всему, что написано в законных украинских реестрах. То, что знаю я, что знают мои украинские и иностранные адвокаты, - ни в каких реестрах меня нет. Я не под украинскими санкциями, так же меня нет под западными санкциями. Я только под санкциями РФ - куда меня внесли еще в 2014 году как владельца крупных стратегических предприятий, которые, в частности, производят продукцию для украинской армии. Ответ прост - я не под санкциями, и нет никакой причины, почему я там должен быть", – сказал предприниматель.

Жеваго ответил на вопрос, почему, по его мнению, офис генпрокурора и СБУ назвали его подсанкционным.

"Я считаю, что это обычный популизм. По состоянию на сегодняшний день не хотят расследовать какие-либо дела, не хотят доводить до суда. Они просто занимаются обычным популизмом, некомпетентным освещением событий. Понимание очень простое - я, к сожалению, не могу получить правосудие в Украине, и это подтвердил суд во Франции, который сказал, что сейчас нет в Украине правосудия, и отказался делать экстрадицию. То, что сегодня делают СБУ, БЭБ, ДБР - это, к сожалению... Надеюсь, что они в других делах этого не делают и ведут себя законно, но в отношении моего дела - я 4 года не могу довести свое дело до суда", - добавил он.

Жеваго отметил, что его адвокатов не допускаются к делу в отношении банка "Финансы и Кредит".

"Даже не понимаю, что мне предъявляют. 8 лет не доведено дело банка до суда и вообще нет ни одного человека с законченным судом по этому делу. Сегодня это все – популизм. Люди не заинтересованы в каком-либо законном расследовании чего-либо, а заинтересованы, чтобы это было в прессе, чтобы кто-то аплодировал, чтобы об этом можно было говорить со сцены. Говорить, что мы что-то там делаем, но на самом деле это непрофессионализм, некомпетентность и популизм", - подытожил бизнесмен.

СБУ
Костянтин Жеваго
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