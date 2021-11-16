Обычный дешевый популизм: Княжицкий об инициативе Зеленского выдавать по 1 тыс. грн за полную COVID-вакцинацию

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



Есть страны, где власть поощряет население вакцинироваться. Но нужно было привлекать украинцев к вакцинации еще летом, когда у нас не было вакцин. Именно поэтому мы наименее вакцинированная страна. Стимулировать людей к вакцинации конечно нужно, но что таким популистским способом я сомневаюсь. Поскольку, я считаю, это больше похоже на обычный дешевый популизм”, - объяснил Княжицкий.



Он отметил, что для людей, которые нуждаются в финансовой помощи, но не хотят вакцинироваться, это может стать дополнительной мотивацией сделать прививку от COVID-19. Однако, по его мнению, сейчас у государства нет достаточно бюджетных средств для того, чтобы это сделать.



“Нужно понимать, что у нас бюджет пустой. У нас сейчас нет энергоносителей. Если бы хотя бы выбрали группы риска, например, пожилых людей и пенсионеров, и помогли бы им адресно, то я мог бы это понять. Но не знаю в такой сумме или в другой. Но точно не так, как сейчас. У нас 40% населения вакцинированы и им через приложение "Дия" будут раздаваться деньги, когда в бюджете нет средств. С моей точки зрения это полный абсурд”, - добавил Княжицкий.

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен.

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