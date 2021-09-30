"Обязуемся рассказать полную историю": представитель Госдепа США Прайс высказался относительно 80-летия трагедии в Бабьем Яру
США должны удвоить усилия, чтобы противодействовать ненависти, подобной той, которая привела к Холокосту
Об этом написал в Twitter представитель Государственного департамента США Нед Прайс в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру.
"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы противостоять той ненависти, которая привела к Холокосту. Мы чтим всех тех, кто погиб в Бабьем Яру, и отмечаем преданность тому, чтобы рассказывалась история в ее полноте", - заявил Прайс.
Представитель Госдепа добавил хэштеги "никогда снова" и "защищайте факты".
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