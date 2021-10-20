Обязательный претендент на титул Фьюри травмировался за 10 дней до чемпионского боя

Об этом сообщает The Sun.

Бой за титул "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), который должен был состояться 30 октября во Лондоне, отменен из-за травмы Уайта, которую он получил на тренировке.

Диллиан Уайт является обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет другой британец - Тайсон Фьюри.

Ожидалось, что победитель боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином сразится за титул WBC, если украинец Александр Усик за 30 дней не договорится с Тайсоном Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

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