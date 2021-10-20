Обязательный претендент на титул Фьюри травмировался за 10 дней до чемпионского боя
Британский тяжеловес Диллиан Уайт травмировался за 10 дней до защиты титула "временного" чемпиона мира WBC в бою против шведа Отто Валлина
Об этом сообщает The Sun.
Бой за титул "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), который должен был состояться 30 октября во Лондоне, отменен из-за травмы Уайта, которую он получил на тренировке.
Диллиан Уайт является обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет другой британец - Тайсон Фьюри.
Ожидалось, что победитель боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином сразится за титул WBC, если украинец Александр Усик за 30 дней не договорится с Тайсоном Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
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Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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