Обязательные предметы и отсутствие ГИА: стал известен порядок сдачи НМТ-2024
Стал известен порядок сдачи НМТ-2024 – в следующем году абитуриентов снова ожидают три обязательных предмета, а также некоторые изменения в основной сессии
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак .
Во время пресс-конференции Комитета и МОН, состоявшейся 26 сентября, стало известно о следующем порядке сдачи НМТ-2024:
Формат 3+1 и изменения в сессии
В этом году абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору. Все предметы выпускники будут составлять в один день по следующей схеме: 2 предмета по 60 мин, перерыв, последующие 2 предмета по 60 мин.
Кроме того, отныне основная сессия НМТ будет продолжаться дольше и начнется раньше (ориентировочно – в конце мая)
Изменения в НМТ по истории
В этом году экзамен по истории Украины будет охватывать 16-21 век.
ГИА
Отмечается, что ГИА в 2024 не будет, а в отдельных начальных школах будет пилотирование мониторингового ГИА.
Бабак добавил, что соответствующий проект закона, регулирующий вступление в 2024 году, прямо сейчас регистрируется в Верховной Раде Украины.
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