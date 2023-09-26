Обязательные предметы и отсутствие ГИА: стал известен порядок сдачи НМТ-2024

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак .

Во время пресс-конференции Комитета и МОН, состоявшейся 26 сентября, стало известно о следующем порядке сдачи НМТ-2024:

Формат 3+1 и изменения в сессии

В этом году абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору. Все предметы выпускники будут составлять в один день по следующей схеме: 2 предмета по 60 мин, перерыв, последующие 2 предмета по 60 мин.

Кроме того, отныне основная сессия НМТ будет продолжаться дольше и начнется раньше (ориентировочно – в конце мая)

Изменения в НМТ по истории

В этом году экзамен по истории Украины будет охватывать 16-21 век.

ГИА

Отмечается, что ГИА в 2024 не будет, а в отдельных начальных школах будет пилотирование мониторингового ГИА.

Бабак добавил, что соответствующий проект закона, регулирующий вступление в 2024 году, прямо сейчас регистрируется в Верховной Раде Украины.