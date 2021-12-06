"Обязательно выстрелит": политический эксперт сравнил УПЦ (МП) с Черноморским флотом РФ в Крыму
Политический эксперт Олег Лисный считает, что фактор УПЦ (МП) сыграет свою роль в российско-украинской войне
Об этом он заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.
"Мое убеждение, возможно циничное, я считаю, что этот (Московский, – ред.) патриархат, который мы называли – это что-то вроде Черноморского флота РФ в Крыму. Он обязательно, как и Аврора, выстрелит когда-нибудь, и потому это вопрос над которым нужно задуматься", - сказал эксперт.
Он назвал этот вопрос "очень чувствительным".
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"Это спецподразделение другого государства - не все, разумеется, но, как показывает практика войны на Донбассе, почему-то в этих храмах хранилось оружие, почему-то священники ходили с ним. То, что мы видим и наш опыт
говорит о том, что, скорее всего, это не о религии", - подытожил Лисный.
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