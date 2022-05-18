Об этом Ринат Ахметов рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI, передает Интерфакс-Украина.

"После масштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 г. такие заводы, как "Азовсталь", "ММК им. Ильича", "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. Довоенная капитализация этих активов превышала $20 млрд", - сообщил Ахметов, отвечая на вопрос, какова финансовая оценка нанесенного ущерба промышленным инфраструктурам группы SCM.

В частности, по его словам, довоенная капитализация двух заводов – "Азовстали" и "ММК им.Ильича" была около $10 млрд. "Кроме того, там было сырья и готовой продукции на сумму $1 млрд. Мы обязательно предъявим претензии к РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией", - сообщил бизнесмен.

SCM – международная инвестиционная компания, представленная в 7 странах Европы и Северной Америке. Отраслевые холдинги и производственные активы SCM работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, массмедийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других областях. В портфель SCM входят "Метинвест", "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", "ЭСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Жизнь" и другие – свыше 500 компаний и предприятий, в которых трудятся около 200 тыс. человек. Конечным бенефициаром SCM является предприниматель Ринат Ахметов.

Между тем, подконтрольный России главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские захватчики намерены снести завод "Азовсталь", который они усиленно бомбили несколько месяцев. Боевика цитируют российские пропагандистские ресурсы:

"Завод Ильича восстановят, а завод "Азовсталь" снесут", – сказал Пушилин.

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