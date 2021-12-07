Обязательная вакцинация может быть только "крайней мерой", - глава ВОЗ в Европе
Глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге заявил, что введение правительством обязательных прививок от COVID-19 должно быть последней мерой, когда все остальные исчерпаны
Об этом сообщает Reuters.
"Обязательная вакцинация является абсолютной крайней мерой и применяется только тогда, когда исчерпаны все другие возможные варианты увеличения количества привитых", - сказал Клюге во вторник, 7 декабря.
Глава ВОЗ в Европе подчеркнул, что эффективность обязательной вакцинации очень зависит от контекста страны и необходимо учитывать доверие общественности и доверие к власти.
"То, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может не быть эффективным и допустимым в другом", - подчеркнул Клюге.
- Напомним, Индонезия, Микронезия и Туркменистан сделали прививку от коронавируса обязательными для всех взрослых.
- Австрия стала первой страной в Европе, которая сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей с 1 февраля 2022, а Германия и некоторые другие европейские страны рассматривают возможность введения обязательных прививок от коронавируса.
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