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Обязательная эвакуация из Купянского района: за первые 2 дня удалось вывезти 33 человека

11 августа, 2023 пятница
12:15
Война с Россией

За первые два дня принудительной эвакуации из Купянского района Харьковской области было вывезено 33 человека. Десяти из них по их просьбе предоставили временное жилье

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Купянской военной администрацией была объявлена принудительная эвакуация гражданского населения из тех населенных пунктов, которые уже фактически находятся на линии фронта... Из тех населенных пунктов за 2 дня было эвакуировано 33 человека. Кроме того, мы объявляем принудительную эвакуацию детей из Купянского направления. И именно из города Купянск мы сейчас рассматриваем принудительную эвакуацию", – сказал он.

По его данным, там сейчас проживают 523 ребенка.

Синегубов отметил, что всем нуждающимся могут предоставить жилье в Харькове или в других областях Украины. В частности, из 33 эвакуированных 10 человек получили временное жилье.

  • В июле в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией.
  • 9 августа власти призвали жителей Купянщины эвакуироваться.
Новости
Украина
Харковщина
Олег Синегубов
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