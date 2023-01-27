Обязательная эвакуация гражданского населения из Херсона может сыграть на руку россиянам, - заместитель главы облсовета Соболевский
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что власти не планируют организовывать обязательную эвакуацию из Херсона
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сегодня преждевременно делать обязательную эвакуацию гражданского населения из города Херсона. Я хочу заметить, что именно таких решений от нас только и ждет враг. Для них принципиально показать, что украинские власти не могут нормально обеспечивать жизнедеятельность в общинах на освобожденных территориях. Это их реакция на то, что они потерпели поражение в Херсоне", - объяснил Соболевский
Заместитель главы Херсонского облсовета также рассказал, что россияне продолжают меры по принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях.
"Россияне продолжают давление и преследование наших людей на временно оккупированных территориях. Сейчас снова россияне усиливают меры по принудительной паспортизации людей. На временно оккупированных территориях россияне полностью уничтожили украинскую финансовую структуру выплат и изъяли из обращения гривну", - добавил он.
- В течение суток 25 января захватчики 36 раз били по Херсонщине, враг использовал артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки, также нанес ракетный удар
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