Обязательная COVID-вакцинация: новый перечень профессий вступит в силу 20 января

Об этом сообщает Правительственный портал.



Такое решение было принято во время селекторного совещания с представителями правительства.



Работники, которые откажутся делать обязательную прививку от коронавируса, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты.



"Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касается всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - отметили на Правительственном портале.

Напомним, 17 декабря Минздрав расширил перечень организаций, представители которых должны делать обязательные прививки против COVID-19.

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