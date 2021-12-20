Обязательная COVID-вакцинация: новый перечень профессий вступит в силу 20 января
С 20 января 2022 года вступит в силу дополненный список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает Правительственный портал.
Такое решение было принято во время селекторного совещания с представителями правительства.
Работники, которые откажутся делать обязательную прививку от коронавируса, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты.
"Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касается всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - отметили на Правительственном портале.
- Напомним, 17 декабря Минздрав расширил перечень организаций, представители которых должны делать обязательные прививки против COVID-19.
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