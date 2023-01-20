Обязанностью РФ как агрессора является оплата репараций Украине, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
В текущих условиях безопасности ЕС будет продолжать избавляться от зависимости от энергетических поставок из РФ и будет способствовать победе Украины в борьбе против российской агрессии, после которой РФ будет обязана оплатить Украине ответы репарации
Об этом сообщает издание Укринформ .
Известно, что в пятницу, 20 января, во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по поводу траектории дальнейших отношений с Россией заявил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.
"Первое, что мы должны сделать в более продолжительной перспективе, - это привести эту войну к завершению, и завершить ее победой Украины. Возникает вопрос - каким образом Россия будет вовлечена в этот послевоенный мир? Обязанностью России, как агрессора, является оплатить репарации для Украины. Ответы на вопросы по послевоенным отношениям будут отражением процессов в самой России: намерены ли они продолжать агрессивную империалистическую политику и готовить новые агрессивные планы. На этот вопрос может ответить только сама Россия, мы не можем ответить вместо нее", - отметил Домбровскис.
Читайте также: Медведев отреагировал на резолюцию о репарациях Украине, пригрозив миру "мучительным концом"
В частности, добавляет, что он выразил убеждение, что ЕС будет продолжать удаление от РФ в двусторонних отношениях. В частности, ЕС не может дальше полагаться на российские энергетические поставки, поскольку Россия открыто воспользовалась ими инструментом для шантажа и манипуляций.
"Именно поэтому мы сейчас ищем альтернативные пути энергетического снабжения. Мы сделали это для этой зимы, нам предстоит сделать это и для следующей зимы. Наша общая стратегия - отойти от российских поставок ископаемого горючего. Мы не можем полагаться на подобные страны", - подчеркнул он. он.
Домбровскис особо подчеркнул, - важной задачей для ЕС является выиграть "войну нарративов", которую ведет против мира российская машина пропаганды и дезинформации. В частности, российская пропаганда пытается возложить ответственность за продовольственный кризис и продовольственную опасность на европейские санкции против России, хотя Запад никогда не применял санкции в отношении продовольствия или его поставок.
"Это сплошная манипуляция со стороны России. Является фактом, что они блокируют поставки продовольствия из Украины, в то время как мы очень интенсивно вовлечены, чтобы разблокировать такие поставки, в частности, через нашу инициативу "коридоров солидарности" и через инициативу ООН по разблокированию черноморских портов", - отметил Домбровскис.
Читайте также: Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс: "Украина должна заставить РФ выплатить репарации за экоцид"
Кроме этого, по его словам, именно сейчас ЕС прилагает усилия, чтобы помочь странам глобального Юга преодолеть последствия российской агрессии против Украины. В этом контексте ЕС будет продолжать соблюдать "глобальное" экономическое сотрудничество, развивать отношения со странами Африки, Азии, Южной Америки, с региональными организациями, такими как MERCOSUR, ASEAN и другие.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что войска России за время полномасштабного вторжения нанесли ущерб экологии Украины на 35,3 млрд долларов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное