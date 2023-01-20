Обязанностью РФ как агрессора является оплата репараций Украине, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Об этом сообщает издание Укринформ .

Известно, что в пятницу, 20 января, во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по поводу траектории дальнейших отношений с Россией заявил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

"Первое, что мы должны сделать в более продолжительной перспективе, - это привести эту войну к завершению, и завершить ее победой Украины. Возникает вопрос - каким образом Россия будет вовлечена в этот послевоенный мир? Обязанностью России, как агрессора, является оплатить репарации для Украины. Ответы на вопросы по послевоенным отношениям будут отражением процессов в самой России: намерены ли они продолжать агрессивную империалистическую политику и готовить новые агрессивные планы. На этот вопрос может ответить только сама Россия, мы не можем ответить вместо нее", - отметил Домбровскис.

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В частности, добавляет, что он выразил убеждение, что ЕС будет продолжать удаление от РФ в двусторонних отношениях. В частности, ЕС не может дальше полагаться на российские энергетические поставки, поскольку Россия открыто воспользовалась ими инструментом для шантажа и манипуляций.

"Именно поэтому мы сейчас ищем альтернативные пути энергетического снабжения. Мы сделали это для этой зимы, нам предстоит сделать это и для следующей зимы. Наша общая стратегия - отойти от российских поставок ископаемого горючего. Мы не можем полагаться на подобные страны", - подчеркнул он. он.

Домбровскис особо подчеркнул, - важной задачей для ЕС является выиграть "войну нарративов", которую ведет против мира российская машина пропаганды и дезинформации. В частности, российская пропаганда пытается возложить ответственность за продовольственный кризис и продовольственную опасность на европейские санкции против России, хотя Запад никогда не применял санкции в отношении продовольствия или его поставок.

"Это сплошная манипуляция со стороны России. Является фактом, что они блокируют поставки продовольствия из Украины, в то время как мы очень интенсивно вовлечены, чтобы разблокировать такие поставки, в частности, через нашу инициативу "коридоров солидарности" и через инициативу ООН по разблокированию черноморских портов", - отметил Домбровскис.

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Кроме этого, по его словам, именно сейчас ЕС прилагает усилия, чтобы помочь странам глобального Юга преодолеть последствия российской агрессии против Украины. В этом контексте ЕС будет продолжать соблюдать "глобальное" экономическое сотрудничество, развивать отношения со странами Африки, Азии, Южной Америки, с региональными организациями, такими как MERCOSUR, ASEAN и другие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что войска России за время полномасштабного вторжения нанесли ущерб экологии Украины на 35,3 млрд долларов.