Обязанности главы СБУ будет временно исполнять Василий Малюк
Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины назначен первый заместитель главы СБУ Василий Малюк
Об этом говорится в Указе президента
"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", – говорится в Указе №504/2022, датированном 18 июля.
Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Имеет высшее юридическое образование, полученное в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.
С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С января 2020 года перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2020 года назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Указом Президента Украины №174/2022 от 25 марта 2022 года присвоено воинское звание – бригадный генерал.
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