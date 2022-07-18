Об этом говорится в Указе президента

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", – говорится в Указе №504/2022, датированном 18 июля.

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Имеет высшее юридическое образование, полученное в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.

С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С января 2020 года перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2020 года назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Указом Президента Украины №174/2022 от 25 марта 2022 года присвоено воинское звание – бригадный генерал.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова

Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.

В Офисе президента Украины отметили , что глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова были отстранены от исполнения обязанностей, а не уволены

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb