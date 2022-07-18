Обязанности генпрокурора будет временно выполнять Алексей Симоненко
Вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры возглавит ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора им будут выполняться временно
Об этом говорится в указе главы государства Владимира Зеленского №501/2022.
Документ называется "О возложении исполнения обязанностей генерального прокурора".
"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в президентском указе.
Справка
Как отмечается на сайте Офиса генпрокурора, Алексей Симоненко родился 18 сентября 1976 года в городе Чугуеве Харьковской области.
В 1998 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", квалификация – юрист.
С мая 1998 по март 2006 года работал в органах прокуратуры города Киева на должностях стажера в должности помощника прокурора, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района Киева; следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов Киева; старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры Оболонского района Киева.
В марте 2006 года – мае 2010 года – в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области; старшего помощника прокурора Киевской области по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела следственного управления; заместителя начальника, начальника отдела надзора расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Киевской области.
В течение мая 2010 по июнь 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.
Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", полученное, по данным Bihus.info, во время работы в СБУ, а конкретно - в 2011 году, от тогдашнего главы государства Виктора Януковича.
27 марта 2020 года – Венедиктова назначила его заместителем генерального прокурора.
По информации "Украинской правды", именно Симоненко передал "дело Татарова" от Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ и поспособствовал отстранению от нее прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В декабре 2021 года подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
- Напомним, Венедиктова была отстранена вечером в воскресенье, 17 июля.
- Одновременно с ней отстранен от должности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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