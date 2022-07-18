Обязанности генпрокурора будет временно выполнять Алексей Симоненко

Об этом говорится в указе главы государства Владимира Зеленского №501/2022.

Документ называется "О возложении исполнения обязанностей генерального прокурора".

"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в президентском указе.

Справка

Как отмечается на сайте Офиса генпрокурора, Алексей Симоненко родился 18 сентября 1976 года в городе Чугуеве Харьковской области.

В 1998 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", квалификация – юрист.

С мая 1998 по март 2006 года работал в органах прокуратуры города Киева на должностях стажера в должности помощника прокурора, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района Киева; следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов Киева; старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры Оболонского района Киева.

В марте 2006 года – мае 2010 года – в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области; старшего помощника прокурора Киевской области по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела следственного управления; заместителя начальника, начальника отдела надзора расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Киевской области.

В течение мая 2010 по июнь 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", полученное, по данным Bihus.info, во время работы в СБУ, а конкретно - в 2011 году, от тогдашнего главы государства Виктора Януковича.

27 марта 2020 года – Венедиктова назначила его заместителем генерального прокурора.

По информации "Украинской правды", именно Симоненко передал "дело Татарова" от Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ и поспособствовал отстранению от нее прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В декабре 2021 года подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Напомним, Венедиктова была отстранена вечером в воскресенье, 17 июля.

Одновременно с ней отстранен от должности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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