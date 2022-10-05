Об этом информирует Энергоатом.

"В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами, мною принято решение взять на себя исполнение обязанностей гендиректора Запорожской атомной электростанции", - заявил Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин рассказал, что администрирование станции перенесено в Киев: "Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом".

Также сообщается, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков по-прежнему будут решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом.

"Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее - с Украиной, как и всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме. Не сомневайтесь в этом!" – добавил Котин.

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

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