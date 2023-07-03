"Обязанность ЕС – соответствовать выносливости и настойчивости украинцев": Урсула фон дер Ляен об усилении поддержки Киева
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что Евросоюз должен удвоить поддержку Киева, в том числе помогать финансово, оружием, санкциями против России, а также в документировании и расследовании военных преступлений РФ в Украине.
Об этом Урсула фон дер Ляен заявила, выступая в Мадриде в понедельник, 3 июля, по случаю начала председательства Испании в Совете ЕС.
"Испания председательствует в Раде в решающий момент, когда мы должны удвоить нашу поддержку Украины. С момента жестокого вторжения России прошло почти 500 дней. Это 500 дней страданий украинского народа. Но и 500 дней поразительного сопротивления украинского народа, который мужественно борется за свою свободу. Теперь наша обязанность – соответствовать этой выносливости и настойчивости", – сказала она.
Глава Еврокомиссии детализировала, что такая поддержка включает, в частности, надежную и регулярную финансовую поддержку. Учитывая это, предложен новый фонд для Украины в рамках предложения по пересмотру бюджета ЕС – это примерно 50 миллиардов евро к 2027 году.
"Это финансирование также поддержит реформаторские усилия в Украине. Как вы все знаете, Украина упорно работает над прогрессом на своем пути в ЕС - и это несмотря на жестокую войну. Комиссия представит отчет о ходе расширения. И испанскому председательству придется очень умело управлять этими очень важными дискуссиями о пути вступления Украины осенью", – добавила фон дер Ляен.
Что касается других направлений поддержки Украины, то она вспомнила о важности дальнейшего внедрения санкции, чтобы поддерживать давление на Россию. Также – обеспечение украинских сил обороны тем, что им нужно для успеха на поле боя: речь о военной технике, совместной закупке срочных товаров и увеличении производства боеприпасов.
Кроме того, Урсула фон дер Ляен вспомнила о помощи Украине в документировании военных преступлений России, чтобы виновников можно было привлечь к ответственности. А также о работе над возможностью использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло в Испанию. Мадрид будет председательствовать следующие шесть месяцев в соответствии с системой ротации между 27 странами - членами евроблока. Это будет пятое председательство Испании с момента ее присоединения к ЕС в 1986 году.
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- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины на вступление в ЕС и НАТО
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