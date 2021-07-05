Объявляем конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с сентября 2020 года были объявлены 133 открытых конкурсы и отборы на должности в системе органов дипломатической службы
Об этом он сказал во время форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.
"С сентября 2020 мы объявили целом 133 открытых конкурсы и отборы на должности в системе органов дипломатической службы. 82 победители конкурсов уже присоединиться к нашей команде. Я уверяю, что МИД открыто для каждого, кто разделяет наши ценности - патриотизм, профессионализм, порядочность", - сказал Кулеба.
Также он заявил, что МИД объявляет конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала в Великобританию, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.
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