Объявлены номинанты на премию "Оскар 2022"

Об этом идет речь на официальном сайте.



Известно, что победители будут объявлены в воскресенье, 27 марта.



В этом году организаторы обещают, что церемония состоится офлайн с традиционной красной дорожкой.



Номинанты на "Оскар 2022"



Самый лучший фильм

"Белфаст"

"Кода"

"Не смотрите вверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея ужаса"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

Уилл Смит ("Король Ричард")

Эндрю Гарфилд ("Тик-да, бум!")

Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")

Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")

Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")

Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Пенелопа Крус ("Параллельные матери")

Николь Кидман ("Быть Рикардо")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Дж. К. Симмонс ("Быть Рикардо")

Трой Костур ("Кода")

Киарон Хайндс ("Белфаст")

Джесси Племонс ("Власть пса")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")

Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")

Джуди Денч ("Белфаст")

Кирстен Данст ("Власть пса")

Онжаню Эллис ("Король Ричард")

Us Again

Robin Robin

The Windshild Wiper

Bestia

Affairs of the Art

"Поездка в Америку 2"

"Дом Гуччи"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Темми Фэй"

"Дюна"

"Круэлла"

"Сирано"

"Вестсайдская история"

"Аллея ужаса"

"Дюна"

"Белфаст"

"Не время умирать"

"Вестсайдская история"

"Власть пса"

"Дюна"

"Энканто"

"Не смотрите вверх"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

"Белфаст"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите вверх"

"Худший человек на свете"

"Дюна"

"Кода"

"Сядь за руль моей машины"

"Незнакомая дочь"

"Власть пса"

"Не смотрите вверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Тик-да, бум!"

"Власть пса"

"Энканто"

"Лука"

"Митчелы против машин"

"Райя и последний дракон"

"Побег"

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

"Дюна"

"Главный герой"

"Шан-Чи"

"Человек-паук: Нет пути домой"

"Не время умирать"

"Побег"

"Рука Бога"

"Сядь за руль моей машины"

"Лунана"

"Худший человек на свете"

"Дюна"

"Вестсайдская история"

"Аллея ужаса"

"Власть пса"

"Трагедия Макбета"

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