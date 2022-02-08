Объявлены номинанты на премию "Оскар 2022"
Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия назвала номинантов на соискание премии "Оскар"
Об этом идет речь на официальном сайте.
Известно, что победители будут объявлены в воскресенье, 27 марта.
В этом году организаторы обещают, что церемония состоится офлайн с традиционной красной дорожкой.
Номинанты на "Оскар 2022"
Самый лучший фильм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Не смотрите вверх"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Аллея ужаса"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
- Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
- Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")
- Уилл Смит ("Король Ричард")
- Эндрю Гарфилд ("Тик-да, бум!")
- Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
- Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")
- Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")
- Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
- Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
- Николь Кидман ("Быть Рикардо")
- Кристен Стюарт ("Спенсер")
- Дж. К. Симмонс ("Быть Рикардо")
- Трой Костур ("Кода")
- Киарон Хайндс ("Белфаст")
- Джесси Племонс ("Власть пса")
- Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
- Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
- Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")
- Джуди Денч ("Белфаст")
- Кирстен Данст ("Власть пса")
- Онжаню Эллис ("Король Ричард")
- Us Again
- Robin Robin
- The Windshild Wiper
- Bestia
- Affairs of the Art
- "Поездка в Америку 2"
- "Дом Гуччи"
- "Круэлла"
- "Дюна"
- "Глаза Темми Фэй"
- "Дюна"
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Вестсайдская история"
- "Аллея ужаса"
- "Дюна"
- "Белфаст"
- "Не время умирать"
- "Вестсайдская история"
- "Власть пса"
- "Дюна"
- "Энканто"
- "Не смотрите вверх"
- "Параллельные матери"
- "Власть пса"
- "Белфаст"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Не смотрите вверх"
- "Худший человек на свете"
- "Дюна"
- "Кода"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Незнакомая дочь"
- "Власть пса"
- "Не смотрите вверх"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Тик-да, бум!"
- "Власть пса"
- "Энканто"
- "Лука"
- "Митчелы против машин"
- "Райя и последний дракон"
- "Побег"
- Ascension
- Attica
- Flee
- Summer of Soul
- Writing With Fire
- "Дюна"
- "Главный герой"
- "Шан-Чи"
- "Человек-паук: Нет пути домой"
- "Не время умирать"
- "Побег"
- "Рука Бога"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Лунана"
- "Худший человек на свете"
- "Дюна"
- "Вестсайдская история"
- "Аллея ужаса"
- "Власть пса"
- "Трагедия Макбета"
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