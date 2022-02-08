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Объявлены номинанты на премию "Оскар 2022"

8 февраля, 2022 вторник
16:44
Культура Оскар

Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия назвала номинантов на соискание премии "Оскар"

Об этом идет речь на официальном сайте.

Известно, что победители будут объявлены в воскресенье, 27 марта.

В этом году организаторы обещают, что церемония состоится офлайн с традиционной красной дорожкой.

Номинанты на "Оскар 2022"

Самый лучший фильм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея ужаса"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"
Лучший режиссер
  • Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")
  • Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Джейн Кэмпион ("Власть пса")
  • Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
  • Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")
Лучший актер
  • Уилл Смит ("Король Ричард")
  • Эндрю Гарфилд ("Тик-да, бум!")
  • Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
  • Бенедикт Камбербетч ("Власть пса")
  • Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")
Лучшая актриса
  • Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
  • Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
  • Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
  • Николь Кидман ("Быть Рикардо")
  • Кристен Стюарт ("Спенсер")
Лучший актер второго плана
  • Дж. К. Симмонс ("Быть Рикардо")
  • Трой Костур ("Кода")
  • Киарон Хайндс ("Белфаст")
  • Джесси Племонс ("Власть пса")
  • Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
Лучшая актриса второго плана
  • Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
  • Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")
  • Джуди Денч ("Белфаст")
  • Кирстен Данст ("Власть пса")
  • Онжаню Эллис ("Король Ричард")
Лучший короткометражный мультфильм
  • Us Again
  • Robin Robin
  • The Windshild Wiper
  • Bestia
  • Affairs of the Art
Лучший грим
  • "Поездка в Америку 2"
  • "Дом Гуччи"
  • "Круэлла"
  • "Дюна"
  • "Глаза Темми Фэй"
Лучший дизайн костюмов
  • "Дюна"
  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Вестсайдская история"
  • "Аллея ужаса"
Лучший звук
  • "Дюна"
  • "Белфаст"
  • "Не время умирать"
  • "Вестсайдская история"
  • "Власть пса"
Лучший саундтрек
  • "Дюна"
  • "Энканто"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Параллельные матери"
  • "Власть пса"
Лучший оригинальный сценарий
  • "Белфаст"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Худший человек на свете"
Лучший адаптированный сценарий
  • "Дюна"
  • "Кода"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Незнакомая дочь"
  • "Власть пса"
Лучший монтаж
  • "Не смотрите вверх"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Тик-да, бум!"
  • "Власть пса"
Лучший анимационный фильм
  • "Энканто"
  • "Лука"
  • "Митчелы против машин"
  • "Райя и последний дракон"
  • "Побег"
Лучший документальный фильм
  • Ascension
  • Attica
  • Flee
  • Summer of Soul
  • Writing With Fire
Лучшие визуальные эффекты
  • "Дюна"
  • "Главный герой"
  • "Шан-Чи"
  • "Человек-паук: Нет пути домой"
  • "Не время умирать"
Лучший международный фильм
  • "Побег"
  • "Рука Бога"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Лунана"
  • "Худший человек на свете"
Лучшая операторская работа
  • "Дюна"
  • "Вестсайдская история"
  • "Аллея ужаса"
  • "Власть пса"
  • "Трагедия Макбета"
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