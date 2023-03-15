Объявлены лауреаты премии Леси Украинки за 2022 год
Премия Леси Украинки объявила лауреатов, награжденных за литературно-художественные произведения для детей и юношества в 2022 году. Правительство присудило премию трем женщинам
Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премию имени Леси Украинки получила писательница Олеся Мамчич за книгу "Как правильно реветь?".
В категории "Художественное оформление книг для детей и юношества" наградили художницу Оксану Садовенко за оригинальное художественное оформление книги "Ты и Малевич".
Премию в номинации "Театральные представления для детей и юношества" вручили Ирине Цыпиной, режиссеру-постановщице Первого академического украинского театра для детей и юношества во Львове, за создание спектакля "Пливе човен".
"Премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества присуждают за произведения, способствующие воспитанию молодого поколения в духе национального достоинства, духовного единства украинского общества и получившие широкое общественное признание", - отметили в пресс-службе Минкульта.
Определяет лауреатов Комитет по присуждению премии, а Минкульт подает согласованные предложения в Кабмин. В этом году премию присудили в 3 номинациях. Размер денежной части премии за победу в каждой из номинаций – 20 тысяч гривен.
- 25 февраля Украина отметила 152 года со дня рождения Леси Украинки.
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