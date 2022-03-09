Объявлены лауреаты Нацпремии имени Тараса Шевченко в 2022 году: среди них Катерина Горностай и Наталка Ворожбит
Сегодня, 9 марта, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко традиционно объявил победителей
Соответствующий указ вышел на сайте президента Украины.
В номинации Киноискусство победила режиссер Катерина Горностай с фильмом "Стоп-Земля".
В номинации Литературоведение и искусствоведение победил Григорий Грабович с циклом статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм".
В номинации Литература за роман "Доця" премию получила Тамара Гориха Зерня.
В номинации Визуальное искусство премию получил художник Никита Кадан с персональной выставкой "Камень бьет камень" и Тиберий Сильваши за инсталляцию "Крылья".
В номинации Журналистика, публицистика победил Николай Рябчук с книгой "Лексикон националиста и другие эссе".
В номинации Театральное искусство премию получили Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко и Валерия Ходос за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу.
Отметим, что Шевченковская премия – самая высокая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 года ко Дню рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта.
- Напомним, в Лондоне на 42-й церемонии награждения Brit Awards-2022 объявили лауреатов музыкальной премии. Британская певица Адель одержала победу в трех главных номинациях.
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