Объявлены имена всех членов жюри Национального отбора Евровидения-2022
Членами жюри Национального отбора песенного конкурса Евровидение-2022 стали Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин
Об этом сообщает страница Нацотбора Евровидения в Facebook.
В субботу, 5 февраля, общественный вещатель объявил имя последнего члена жюри Нацотбора на конкурс "Евровидение-2022". В тройку судей избрали Джамалу, которая в 2016 году выиграла "Евровидение" в Вене (Австрия).
Кроме нее, в жюри попали певица Тина Кароль и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.
Джамала с 2017 по 2019 год уже была судьей Нацотбора.
Финал Национального отбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY.
- Напомним, в понедельник, 24 января, в Украине объявили список финалистов Национального отбора на участие в Евровидении-2022.
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