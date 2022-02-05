Объявлены имена всех членов жюри Национального отбора Евровидения-2022

Об этом сообщает страница Нацотбора Евровидения в Facebook.

В субботу, 5 февраля, общественный вещатель объявил имя последнего члена жюри Нацотбора на конкурс "Евровидение-2022". В тройку судей избрали Джамалу, которая в 2016 году выиграла "Евровидение" в Вене (Австрия).

Кроме нее, в жюри попали певица Тина Кароль и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Джамала с 2017 по 2019 год уже была судьей Нацотбора.

Финал Национального отбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY.