Объявлены имена обладателей спортивного "Оскара"
Аргентинский футболист Лионель Месси и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс стали обладателями Laureus World Sports Awards - лучшими спортсменами 2022 года
Об этом сообщает BBC .
Церемония награждения прошла 8 мая в Париже. Месси стал первым спортсменом, победившим на Laureus World Sports Awards сразу в двух номинациях. Сборная Аргентины признана лучшей командой года. Форвард забил на чемпионате мира в ее составе 7 голов и был признан лучшим игроком турнира в декабре 2022 года.
Спортсменкой года стала ямайская спринтер Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она выиграла титул чемпионки мира в беге на 100 м в июле 2022 года в Орегоне (США) и стала первой в истории легкоатлеткой, получившей пять золотых наград ЧМ в индивидуальных соревнованиях.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Кристиан Эриксен победил в номинации "Возвращение года" - он вернулся в футбол после перенесенного сердечного приступа на поле во время матча Евро-2020.
19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас получил награду за "Прорыв года". Он выиграл Открытый чемпионат США и взлетел на второе место в мировом рейтинге.
За лауреатов награды голосовали выдающиеся спортсмены, входящие в состав Академии Laureus.
- 28 февраля Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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