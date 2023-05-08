Объявлены имена обладателей спортивного "Оскара"

Об этом сообщает BBC .

Церемония награждения прошла 8 мая в Париже. Месси стал первым спортсменом, победившим на Laureus World Sports Awards сразу в двух номинациях. Сборная Аргентины признана лучшей командой года. Форвард забил на чемпионате мира в ее составе 7 голов и был признан лучшим игроком турнира в декабре 2022 года.

Спортсменкой года стала ямайская спринтер Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она выиграла титул чемпионки мира в беге на 100 м в июле 2022 года в Орегоне (США) и стала первой в истории легкоатлеткой, получившей пять золотых наград ЧМ в индивидуальных соревнованиях.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Кристиан Эриксен победил в номинации "Возвращение года" - он вернулся в футбол после перенесенного сердечного приступа на поле во время матча Евро-2020.

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас получил награду за "Прорыв года". Он выиграл Открытый чемпионат США и взлетел на второе место в мировом рейтинге.

За лауреатов награды голосовали выдающиеся спортсмены, входящие в состав Академии Laureus.