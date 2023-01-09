Объявлены имена лучших футбольных тренеров мира среди клубов и сборных
Лучшими тренерами 2022 года признаны итальянец Карло Анчелотти из испанского "Реала" и Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины
Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS .
Карло Анчелотти, в прошлом сезоне приведший "Реал" к победе в Лиге чемпионов, набрал 245 баллов и выиграл в опросе в третий раз.
Итальянец существенно опередил испанца Хосепа Гвардиола из английского "Манчестер Сити", получившего 45 баллов. Третьим с 40 очками оказался марокканец Валид Реграги, выигравший с "Видад Касабланкой" африканскую Лигу чемпионов.
Реграги, также возглавляющий национальную команду Марокко, оказался третьим и в опросе среди тренеров сборных. Вторым из 45 пунктов стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Победил Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе в чемпионате мира и набравший 240 баллов.
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7 января главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой до 2026 года.
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