Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS .

Карло Анчелотти, в прошлом сезоне приведший "Реал" к победе в Лиге чемпионов, набрал 245 баллов и выиграл в опросе в третий раз.

Итальянец существенно опередил испанца Хосепа Гвардиола из английского "Манчестер Сити", получившего 45 баллов. Третьим с 40 очками оказался марокканец Валид Реграги, выигравший с "Видад Касабланкой" африканскую Лигу чемпионов.

Реграги, также возглавляющий национальную команду Марокко, оказался третьим и в опросе среди тренеров сборных. Вторым из 45 пунктов стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Победил Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе в чемпионате мира и набравший 240 баллов.

7 января главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb