Объявлены имена финалистов Премии имени Юрия Шевелева в 2022 году

Об этом говорится на сайте Украинского ПЭН-клуба.

В финал Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики 2022 вошли:

Павел Казарин с книгой "Дикий Запад Восточной Европы" (Vivat)

с книгой "Дикий Запад Восточной Европы" (Vivat) Андрей Павлишин с книгой "Нам и дальше угрожает вечность" (Дух и Литера)

с книгой "Нам и дальше угрожает вечность" (Дух и Литера) Маркиян Прохасько с книгой "Мечта об Антарктиде" (Издательство Старого Льва).

Финалистов выбирали из длинного списка номинантов на соискание премии, в котором было 12 книг. Их оценивала Капитула, в состав которой вошли: писатель, глава Капитулы Андрей Курков; писатель, эссеист, переводчик, лауреат премии за 2021 год Андрей Бондарь; украиновед, переводчица, вице-президент Украинского ПЭН Оля Гнатюк; литературоведа, член-корреспондентка НАНУ (Институт литературы) Тамара Гундорова; искусствовед, лауреат премии 2019 года Диана Клочко; философ, эссеист, лауреат премии 2020 Тарас Лютый; литературовед, руководитель издательской программы Украинского научного института Гарвардского университета Олег Коцюба; декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы Александр Саврук; литературовед Элеонора Соловей; журналистка, исполнительный директор Украинского ПЭН Татьяна Терен; главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг.

Имя лауреата традиционно объявят во время церемонии 17 декабря, в день рождения языковеда, историка украинской литературы, эссеиста Юрия Шевелева. Трансляцию события можно будет смотреть в 19:00 на Facebook-страницах и YouTube-каналах Украинского ПЭН, Киево-Могилянской бизнес-школы и телеканала "Эспрессо".

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Также уже третий раз во время церемонии будет вручено Специальное отличие UA: Радио Культура. Ею редакция радио отмечает украинских авторов за мастерство и новаторство в жанре эссе. Наградой в этой номинации станет создание радиоверсии произведения, прозвучащей в эфире UA: Радио Культура.

Кроме того, в рамках Премии имени Юрия Шевелева может вручаться Специальное отличие Капитулы – за вклад в развитие и популяризацию эссеистики.

Справка. Премия имени Юрия Шевелева учредили в 2013 году Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа, издательство "Дух и Литера", Центр иудаики и Украинский научный институт Гарвардского университета. Ее ежегодно присуждают украинскому автору за художественную и научную эссеистику. Награда имеет имя Юрия Шевелева, который положил начало модерной украинской эссеистике, и отмечает вклад в неотъемлемые для этого жанра ценности: независимость мысли и утонченность стиля. К рассмотрению принимаются художественные или научные эссе украинских авторов, опубликованные в бумажном виде в течение календарного года.

Лауреатами премии прошлых лет были Тарас Прохасько ("Одной и той же"), Андрей Портнов ("Истории для домашнего обихода"), Константин Москалец ("Сполохи"), Александр Бойченко ("Больше/меньше"), Вахтанг Кебуладзе ("Кружки" судьбы"), Андрей Любка ("Саудаде"), Владимир Ермоленко ("Текущие идеологии"), Диана Клочко ("65 украинских шедевров. Признанные и неявные"), Тарас Лютый ("Культура прелестей и сопротивления") и Андрей Бондарь (" Лакомство для Медора").

Специальное отличие Капитулы в предыдущие годы получали Владимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полынь"), Николай Рябчук ("Лексикон националиста и другие эссе") и Станислав Асеев ("Светлый Путь": история одного концлагеря").

Обладателями Специального отличия UA: Радио Культура становились Василий Махно ("Вдоль океана на велосипеде") и Вера Агеева ("За кулисами империи").