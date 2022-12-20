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Объявлено имя лучшего спортсмена в 2022 году по версии BBC Sports

20 декабря, 2022 вторник
10:03
Спорт

Лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports признан аргентинский футболист Лионель Месси

Об этом сообщает BBC Sports .

Месси получит приз BBC Sports Personality's World Sport Star. Эта награда вручается спортсмену, который в течение года добился наибольших успехов на мировом уровне.

Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 и получил "Золотой мяч" лучшему футболисту турнира.

Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча 35-летнего Месси и реализованный в послематчевой серии пенальти помогли Аргентине победить в финале Францию.

Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

В 2021 году BBC Sports признал лучшей в мире ирландку Рэйчел Блэкмор. Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей соревнование Grand National за 182-летнюю историю скачек.

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чемпионат мира-2022
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