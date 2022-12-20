Об этом сообщает BBC Sports .

Месси получит приз BBC Sports Personality's World Sport Star. Эта награда вручается спортсмену, который в течение года добился наибольших успехов на мировом уровне.

Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 и получил "Золотой мяч" лучшему футболисту турнира.

Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча 35-летнего Месси и реализованный в послематчевой серии пенальти помогли Аргентине победить в финале Францию.

Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

В 2021 году BBC Sports признал лучшей в мире ирландку Рэйчел Блэкмор. Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей соревнование Grand National за 182-летнюю историю скачек.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb