Объявлено имя лучшего спортсмена в 2022 году по версии BBC Sports
Лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports признан аргентинский футболист Лионель Месси
Об этом сообщает BBC Sports .
Месси получит приз BBC Sports Personality's World Sport Star. Эта награда вручается спортсмену, который в течение года добился наибольших успехов на мировом уровне.
Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 и получил "Золотой мяч" лучшему футболисту турнира.
Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча 35-летнего Месси и реализованный в послематчевой серии пенальти помогли Аргентине победить в финале Францию.
Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.
В 2021 году BBC Sports признал лучшей в мире ирландку Рэйчел Блэкмор. Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей соревнование Grand National за 182-летнюю историю скачек.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.
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