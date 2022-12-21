Объявлено имя лучшего футбольного тренера Украины в 2022 году

Об этом сообщает "Украинский футбол" .

По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Александр Кучер набрал 221 балл и опередил Сергея Реброва, возглавляющего "Аль-Айн" из ОАЭ (131) и Игоря Йовичевича из "Шахтера" (82).

Под руководством Кучера "Днепр-1" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте. Лидер опережает ближайшего преследователя – "Шахтер" – на 5 очков.

40-летний Александр Кучер возглавил "Днепр-1" перед стартом нынешнего сезона. До этого в 2020–2022 годах он был главным тренером "Металлиста".

1. Александр Кучер ("Днепр-1") – 221

2. Сергей Ребров ("Аль-Айн", ОАЭ) – 131

3. Игорь Йовичевич ("Днепр-1"/"Шахтер") – 82

4. Юрий Гура ("Александрия") – 66

5. Руслан Ротань (молодежная сборная Украины) – 56

6. Виктор Скрипник ("Заря"/"Ворскла") – 47

7. Юрий Вернидуб ("Кривбасс") – 37

8. Юрий Вирт ("Верес") - 34

9. Александр Петраков (сборная Украины) – 31

10. Юрий Калитвинцев ("Полесье") – 19

7 декабря завершилась первая часть чемпионата Украины , по итогам которой лидером на зимний перерыв ушел "Днепр-1".

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