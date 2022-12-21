Объявлено имя лучшего футбольного тренера Украины в 2022 году
Лучшим тренером Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" стал Александр Кучер, возглавляющий "Днепр-1"
Об этом сообщает "Украинский футбол" .
По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Александр Кучер набрал 221 балл и опередил Сергея Реброва, возглавляющего "Аль-Айн" из ОАЭ (131) и Игоря Йовичевича из "Шахтера" (82).
Под руководством Кучера "Днепр-1" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте. Лидер опережает ближайшего преследователя – "Шахтер" – на 5 очков.
40-летний Александр Кучер возглавил "Днепр-1" перед стартом нынешнего сезона. До этого в 2020–2022 годах он был главным тренером "Металлиста".Голосование за лучшего тренера года по версии "Украинского футбола"
1. Александр Кучер ("Днепр-1") – 221
2. Сергей Ребров ("Аль-Айн", ОАЭ) – 131
3. Игорь Йовичевич ("Днепр-1"/"Шахтер") – 82
4. Юрий Гура ("Александрия") – 66
5. Руслан Ротань (молодежная сборная Украины) – 56
6. Виктор Скрипник ("Заря"/"Ворскла") – 47
7. Юрий Вернидуб ("Кривбасс") – 37
8. Юрий Вирт ("Верес") - 34
9. Александр Петраков (сборная Украины) – 31
10. Юрий Калитвинцев ("Полесье") – 19
- 7 декабря завершилась первая часть чемпионата Украины , по итогам которой лидером на зимний перерыв ушел "Днепр-1".
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