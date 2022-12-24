Об этом сообщает "Украинский футбол".

По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Анатолий Трубин набрал 277 баллов и опередил Георгия Бущана из "Динамо (203) и Дмитрия Резника из "Ворсклы" (102).

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин сыграл за "Шахтер" 18 матчей и пропустил 21 гол. Также на его счету 3 матча в составе сборной Украины.

"Украинский футбол" проводит опрос на звание лучшего голкипера с 1999 года. По шесть раз его победителями ставили Александр Шовковский из "Динамо" и Андрей Пятов из "Шахтера".

Результаты голосования за лучшего голкипера 2022 года по версии "Украинского футбола"

1. Анатолий Трубин ("Шахтер") – 277

2. Георгий Бущан ("Динамо") – 203

3. Дмитрий Резник ("Ворскла") – 102

4. Андрей Лунин ("Реал", Испания) – 72

5. Олег Мозиль ("Металлист 1925") – 32

6. Евгений Волынец ("Колос") – 22

7. Руслан Нещерет ("Динамо") - 21

8. Макс Валеф ("Днепр-1") - 12

9. Дмитрий Маципура ("Заря") – 8

10-11. Богдан Сарнавский ("Кривбасс") - 6

10-11. Олег Кудрик ("Полесье") - 6

21 декабря лучшим тренером Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" стал Александр Кучер, возглавляющий "Днепр-1".

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