Объявлено имя лучшего футбольного голкипера Украины в 2022 году
Лучшим вратарем Украины по версии "Украинского футбола" признан Анатолий Трубин из "Шахтера"
Об этом сообщает "Украинский футбол".
По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Анатолий Трубин набрал 277 баллов и опередил Георгия Бущана из "Динамо (203) и Дмитрия Резника из "Ворсклы" (102).
В нынешнем сезоне 21-летний Трубин сыграл за "Шахтер" 18 матчей и пропустил 21 гол. Также на его счету 3 матча в составе сборной Украины.
"Украинский футбол" проводит опрос на звание лучшего голкипера с 1999 года. По шесть раз его победителями ставили Александр Шовковский из "Динамо" и Андрей Пятов из "Шахтера".
Результаты голосования за лучшего голкипера 2022 года по версии "Украинского футбола"
1. Анатолий Трубин ("Шахтер") – 277
2. Георгий Бущан ("Динамо") – 203
3. Дмитрий Резник ("Ворскла") – 102
4. Андрей Лунин ("Реал", Испания) – 72
5. Олег Мозиль ("Металлист 1925") – 32
6. Евгений Волынец ("Колос") – 22
7. Руслан Нещерет ("Динамо") - 21
8. Макс Валеф ("Днепр-1") - 12
9. Дмитрий Маципура ("Заря") – 8
10-11. Богдан Сарнавский ("Кривбасс") - 6
10-11. Олег Кудрик ("Полесье") - 6
- 21 декабря лучшим тренером Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" стал Александр Кучер, возглавляющий "Днепр-1".
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