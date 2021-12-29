Объявлено имя лучшего футболиста УПЛ 2021 года

Об этом сообщает "Команда 1".

Довбык победил по итогам опроса среди 240 футболистов и 16 тренеров клубов, играющих в чемпионате Украины.

Довбык набрал 245 баллов и впервые стал лучшим игроком УПЛ. Вторым по итогам голосования оказался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, набравший 178 баллов, третьим - еще один хавбек киевлян Николай Шапаренко (173).

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

10 лучших футболистов УПЛ 2021 года

1. Артем Довбык ("Днепр-1") – 245 баллов

2. Виктор Цыганков ("Динамо") – 178

3. Николай Шапаренко ("Динамо") – 173

4. Виталий Буяльский ("Динамо") – 161

5. Оливье Тилль ("Ворскла") – 111

6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 63

6-7. Дмитрий Резник ("Ворскла") – 63

8. Алан Патрик ("Шахтер") – 40

9. Илья Забарный ("Динамо") – 37

10. Александр Пихаленок ("Днепр-1") – 27

Напомним, 25 декабря Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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