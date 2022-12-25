Объявлено имя лучшего футболиста Украины 2022 года
Лучшим футболистом Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" признан полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрык
Об этом сообщает "Украинский футбол".
По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Михаил Мудрык набрал 295 баллов, опередив Артема Довбыка из "Днепра-1" (246). Остальные претенденты набрали в опросе менее 70 баллов.
В нынешнем сезоне Мудрык сыграл за "Шахтер" 24 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. В общей сложности на счету 21-летнего вингера 8 матчей в составе сборной Украины.
Украинский футбол определяет лучшего футболиста страны с 1991 года.
Результаты голосования за лучшего футболиста Украины в 2022 году по версии "УФ"
1. Михаил Мудрык ("Шахтер") – 295
2. Артем Довбык ("Днепр-1") – 246
3. Виталий Буяльский ("Динамо") – 67
4. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия / "Арсенал", Англия) – 63
5. Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 31
6. Виталий Мыколенко ("Эвертон", Англия) – 23
7. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) – 13
8-9. Виктор Цыганков ("Динамо") – 8
8-9. Георгий Судаков ("Шахтер") – 8
10-11. Илья Забарный ("Динамо") - 5
10-11. Георгий Бущан ("Динамо") - 5
- 21 декабря лучшим тренером Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" стал Александр Кучер, возглавляющий "Днепр-1".
- 24 декабря лучшим вратарем Украины по версии "Украинского футбола" был признан Анатолий Трубин из "Шахтера".
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