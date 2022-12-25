Об этом сообщает "Украинский футбол".

По итогам голосования, в котором принимали участие тренеры, агенты, функционеры и журналисты, Михаил Мудрык набрал 295 баллов, опередив Артема Довбыка из "Днепра-1" (246). Остальные претенденты набрали в опросе менее 70 баллов.

В нынешнем сезоне Мудрык сыграл за "Шахтер" 24 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. В общей сложности на счету 21-летнего вингера 8 матчей в составе сборной Украины.

Украинский футбол определяет лучшего футболиста страны с 1991 года.

Результаты голосования за лучшего футболиста Украины в 2022 году по версии "УФ"

1. Михаил Мудрык ("Шахтер") – 295

2. Артем Довбык ("Днепр-1") – 246

3. Виталий Буяльский ("Динамо") – 67

4. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия / "Арсенал", Англия) – 63

5. Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 31

6. Виталий Мыколенко ("Эвертон", Англия) – 23

7. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) – 13

8-9. Виктор Цыганков ("Динамо") – 8

8-9. Георгий Судаков ("Шахтер") – 8

10-11. Илья Забарный ("Динамо") - 5

10-11. Георгий Бущан ("Динамо") - 5

21 декабря лучшим тренером Украины 2022 года по версии издания "Украинский футбол" стал Александр Кучер, возглавляющий "Днепр-1".

24 декабря лучшим вратарем Украины по версии "Украинского футбола" был признан Анатолий Трубин из "Шахтера".

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