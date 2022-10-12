Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Бондаренко отыграл в Варшаве против "Реала" весь матч, сделал 95% точных передач, совершил 4 отбора и контролировал мяч 5,2% от общего времени владения "Шахтером".

Автором гола "Шахтера" стал Александр Зубков. Дончане пропустили в компенсированное время от Антонио Рюдигера и не смогли удержать победу – 1:1.

22-летний Артем Бондаренко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 9 матчей и забил 1 гол.

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил , что возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти признал, что мадридцы не заслуживали ничьей в матче Лиги чемпионов.

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