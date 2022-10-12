Объявлено имя лучшего футболиста матча "Шахтер" - "Реал" в Лиге чемпионов
УЕФА назвал лучшим футболистом матча 4-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" полузащитника украинского клуба Артема Бондаренко
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Бондаренко отыграл в Варшаве против "Реала" весь матч, сделал 95% точных передач, совершил 4 отбора и контролировал мяч 5,2% от общего времени владения "Шахтером".
Автором гола "Шахтера" стал Александр Зубков. Дончане пропустили в компенсированное время от Антонио Рюдигера и не смогли удержать победу – 1:1.
22-летний Артем Бондаренко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 9 матчей и забил 1 гол.
- 11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
- Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил , что возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти признал, что мадридцы не заслуживали ничьей в матче Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41.09
-
EUR
Покупка 38.52Продажа 39.79
- Актуальное
- Важное