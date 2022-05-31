Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в плей-офф. Также на счету 34-летнего французского нападающего одна результативная передача.

Карим Бензема помог "Реалу" обыграть "Ливерпуль" в финале ЛЧ. Единственный гол в матче, состоявшемся 28 мая в Париже, забил бразильский форвард мадридцев Винисиус Жуниор.

28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" выиграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Андрей Лунин стал третьим украинцем , выигрывавшим Лигу чемпионов.

29 мая в УЕФА заявили, что начало финала Лиги чемпионовзадержалось на 35 минут из-за фанов "Ливерпуля", пытавшихся попасть на матч с "Реалом" по фальшивым билетам.

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