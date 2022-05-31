Объявлено имя лучшего футболиста Лиги чемпионов-2021/2022
Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2021/2022 был признан французский форвард испанского "Реала" Карим Бензем.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в плей-офф. Также на счету 34-летнего французского нападающего одна результативная передача.
Карим Бензема помог "Реалу" обыграть "Ливерпуль" в финале ЛЧ. Единственный гол в матче, состоявшемся 28 мая в Париже, забил бразильский форвард мадридцев Винисиус Жуниор.
- 28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" выиграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.
- Андрей Лунин стал третьим украинцем , выигрывавшим Лигу чемпионов.
- 29 мая в УЕФА заявили, что начало финала Лиги чемпионовзадержалось на 35 минут из-за фанов "Ливерпуля", пытавшихся попасть на матч с "Реалом" по фальшивым билетам.
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