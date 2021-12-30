Объявлено имя лучшего боксера мира 2021 года

Об этом сообщает The Ring .

"Канело" опередил в споре за престижную награду украинца Александра Усика, британцев Джоша Тейлора и Тайсона Фьюри и американца Теренса Кроуфорда.

В 2021 году Сауль Альварес одержал победу над турком Авени Йилдыримом, британцем Билли Джо Сондерсом и американцем Калебом Плантом.

Благодаря победе над последним, "Канело" стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).