Объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов уже покинули Польшу
Все 45 российских дипломатов, которые 23 марта были объявлены персонами нон грата в Польше, уже покинули страну
Об этом сообщает PAP.
В министерстве иностранных дел Польши заявили, что территорию страны уже покинули все 45 российских дипломатов. Известно, что в стране настаивали на высылке этих сотрудников, поскольку они были связаны со спецслужбами.
Известно, что 23 марта послу РФ вручили соответствующую ноту, и указанным 45 дипломатам дали 5 дней на выезд из страны.
"Посол России в Польше проинформировал, что все российские дипломаты, получившие указание покинуть территорию Польши, уже сделали это", – сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.
Российский посол анонсировал, что РФ пойдет на аналогичные меры по отношению к польским дипломатам.
- Напомним, Болгария объявила персонами нон решетки 10 российских дипломатов.
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