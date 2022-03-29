Объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов уже покинули Польшу

Об этом сообщает PAP.

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что территорию страны уже покинули все 45 российских дипломатов. Известно, что в стране настаивали на высылке этих сотрудников, поскольку они были связаны со спецслужбами.

Известно, что 23 марта послу РФ вручили соответствующую ноту, и указанным 45 дипломатам дали 5 дней на выезд из страны.

"Посол России в Польше проинформировал, что все российские дипломаты, получившие указание покинуть территорию Польши, уже сделали это", – сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Российский посол анонсировал, что РФ пойдет на аналогичные меры по отношению к польским дипломатам.

Напомним, Болгария объявила персонами нон решетки 10 российских дипломатов.