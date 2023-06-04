Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 4 июня 2023 года, выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ
Запись появилась у нее в телеграме.
На видео бойцы разных родов войск молча прикладывают указательный палец ко рту.
Никто ничего не говорит.
Затем на экране появляются два предложения:
"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".
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В Сети допускают, что, вероятно, речь идет о начале украинского контрнаступления на временно оккупированные россиянами территории.
- Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению .
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