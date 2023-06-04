Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр

Запись появилась у нее в телеграме.

На видео бойцы разных родов войск молча прикладывают указательный палец ко рту.

Никто ничего не говорит.

Затем на экране появляются два предложения:

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

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В Сети допускают, что, вероятно, речь идет о начале украинского контрнаступления на временно оккупированные россиянами территории.