Объявление Путиным частичной мобилизации требует новых санкций, – Урсула фон дер Ляйен

Об этом она заявила в интервью CNN.

"Путин сейчас показывает свою слабость, – считает фон дер Ляйен. – Он пытается мобилизовать персонал менее подготовленный, менее опытный, менее мотивированный. Хочет провести бутафорские референдумы на украинской суверенной земле. Поэтому я думаю, что это снова требует санкций с нашей стороны".

По ее мнению, уже внедренные санкции очень успешны. Они создают трудные времена для русской экономики, для русской военной индустрии.

Новые санкции могут относиться к отдельным лицам внутри России и за ее пределами, которые поддерживают агрессию политически и экономически. Также речь идет об усилении общих экономических и технологических ограничений.

Еврокомиссия на днях обсудит предложения о новых санкциях против РФ с представителями стран ЕС.

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