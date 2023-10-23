Объявлена обязательная эвакуация детей из части населенных пунктов Донетчины и Херсонщины
23 октября было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области
Такое решение Донецкой ОВО было единогласно поддержано на заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации, передает пресс-служба Минреинтеграции.
Указывается, что все дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут вывезены до начала холодов.
"Сначала эвакуированных направляют в гуманитарный хаб. Там они могут отдохнуть, поесть и получить всестороннюю поддержку и помощь. Далее их примет Житомирщина. Там они будут бесплатно обеспечены прибежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - рассказали в ведомстве.
В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о принудительной эвакуации детей из 23 населенных пунктов области. Речь идет о Дудчанах, Качкаровке, Милове, Новокаирах, Золотой Балке, Михайловке, Осокоровке, городе Берислав, Змиевке, Новобериславе, Тягинке, Бургунке, Львове, Николаевке, Одрадокаменке, Ольговке, Красном Маяке, Веселом, Казацком, Антоновке, Комішанах,Садовом, Приозерном.
Он отметил, что перечисленные населенные пункты находятся под постоянными обстрелами, поэтому принудительная эвакуация – это забота о безопасности детей.
- В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.75Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное