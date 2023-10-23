Объявлена обязательная эвакуация детей из части населенных пунктов Донетчины и Херсонщины

Такое решение Донецкой ОВО было единогласно поддержано на заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Указывается, что все дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут вывезены до начала холодов.

"Сначала эвакуированных направляют в гуманитарный хаб. Там они могут отдохнуть, поесть и получить всестороннюю поддержку и помощь. Далее их примет Житомирщина. Там они будут бесплатно обеспечены прибежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - рассказали в ведомстве.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о принудительной эвакуации детей из 23 населенных пунктов области. Речь идет о Дудчанах, Качкаровке, Милове, Новокаирах, Золотой Балке, Михайловке, Осокоровке, городе Берислав, Змиевке, Новобериславе, Тягинке, Бургунке, Львове, Николаевке, Одрадокаменке, Ольговке, Красном Маяке, Веселом, Казацком, Антоновке, Комішанах,Садовом, Приозерном.

Он отметил, что перечисленные населенные пункты находятся под постоянными обстрелами, поэтому принудительная эвакуация – это забота о безопасности детей.