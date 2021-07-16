Объявлена дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

Бой пришлось перенести на осень из-за положительного теста на коронавирус у Фьюри. Изначально планировалось, что поединок состоится 24 июля. Место встречи не изменилось - она состоится в Лас-Вегасе (США).

Фьюри будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.