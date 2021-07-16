Объявлена дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 9 октября
Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.
Бой пришлось перенести на осень из-за положительного теста на коронавирус у Фьюри. Изначально планировалось, что поединок состоится 24 июля. Место встречи не изменилось - она состоится в Лас-Вегасе (США).
Фьюри будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 15 июля Тайсона Фьюри заподозрили во лжи о заболевании коронавирусом, из-за которого пришлось отложить его третий бой против Деонтея Уайлдера.
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