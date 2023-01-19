Список опубликован на сайте Комитета.

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году обнародовал список художественных произведений, допущенных к участию в третьем туре конкурса:

Литература

Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидовский король". Представлен Журналом "Russian Literature: A Journal of Translation" (Канада).

Калитко Екатерина Александровна - книга стихов "Орден молчательниц". Представлен Общественной организацией "Украинская ячейка Международного ПЭН-клуба".

Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Кто ты такой?". Представлен Общественной организацией "Культурный капитал".

Литературоведение и искусствоведение

Жадько Виктор Алексеевич - книги "Если бы Бог дал мне прислониться к университету", "У всякого своя судьба". Представлен Музеем "Кобзаря" Т.Г. Шевченко г. Черкассы.

Назаренко Михаил Иосифович - книга "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883." В двух частях. Представлено ООО "Издательство "Лаурус".

Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты". Представлен Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины.

Публицистика, журналистика

Дубчак Ольга Петровна - книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском". Представлен Членкиней Комитета Гундоровой Т.И.

Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы". Представлено ООО "Издательство "Виват".

Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) - документальный сериал "Деокупация". Представлен Общественной организацией "Украинер".

Портников Виталий Эдуардович – публицистика 2017-2022 годов. Представлен Главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Макаровым Ю.В.

Музыкальное искусство

Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) - группа "Хорея Казацкая" - аудиоальбом "Песни Украинской революции". Представлен Членом Комитета Войтенко В.М.

Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральная директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ". Представлен Государственной организацией "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".

Визуальные искусства

Портной Виталий Иванович (художник) - серия работ "Анатомия Беспозвоночных". Представлен ООО "Дукат Арт".

Киноискусство

Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) - полнометражный игровой фильм "Клондайк". Представлен Национальным союзом кинематографистов Украины.

Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла". Представлен Акционерным обществом "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Цилык Ирина Андреевна (режиссер) - фильм "Земля голубая, как апельсин". Представлен членом Комитета Корниенко И.И. (Ирина Славинская).

Театральное искусство

Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Представлен Ивано-Франковским национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко.

Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки. Представлен Львовским академическим драматическим театром имени Леси Украинки.

Справочно. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Вручают премию ко дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). Конкурс премии состоит из трех туров, на каждом этапе списки номинантов сокращаются.

30 ноября 2022 объявили краткий список претендентов на Шевченковскую премию - 2023, в частности в списке Любко Дереш, Виталий Портников, Мария Бурмака, фильм "Клондайк" и другие.