Объявлен список номинантов Национальной премии Украины имени Шевченко в 2023 году
18 января состоялся второй тур конкурса художественных произведений на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году
Список опубликован на сайте Комитета.
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году обнародовал список художественных произведений, допущенных к участию в третьем туре конкурса:
Литература
- Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидовский король". Представлен Журналом "Russian Literature: A Journal of Translation" (Канада).
- Калитко Екатерина Александровна - книга стихов "Орден молчательниц". Представлен Общественной организацией "Украинская ячейка Международного ПЭН-клуба".
- Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Кто ты такой?". Представлен Общественной организацией "Культурный капитал".
Литературоведение и искусствоведение
- Жадько Виктор Алексеевич - книги "Если бы Бог дал мне прислониться к университету", "У всякого своя судьба". Представлен Музеем "Кобзаря" Т.Г. Шевченко г. Черкассы.
- Назаренко Михаил Иосифович - книга "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883." В двух частях. Представлено ООО "Издательство "Лаурус".
- Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты". Представлен Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины.
Публицистика, журналистика
- Дубчак Ольга Петровна - книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском". Представлен Членкиней Комитета Гундоровой Т.И.
- Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы". Представлено ООО "Издательство "Виват".
- Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) - документальный сериал "Деокупация". Представлен Общественной организацией "Украинер".
- Портников Виталий Эдуардович – публицистика 2017-2022 годов. Представлен Главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Макаровым Ю.В.
Музыкальное искусство
- Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) - группа "Хорея Казацкая" - аудиоальбом "Песни Украинской революции". Представлен Членом Комитета Войтенко В.М.
- Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральная директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ". Представлен Государственной организацией "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".
Визуальные искусства
- Портной Виталий Иванович (художник) - серия работ "Анатомия Беспозвоночных". Представлен ООО "Дукат Арт".
Киноискусство
- Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) - полнометражный игровой фильм "Клондайк". Представлен Национальным союзом кинематографистов Украины.
- Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла". Представлен Акционерным обществом "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
- Цилык Ирина Андреевна (режиссер) - фильм "Земля голубая, как апельсин". Представлен членом Комитета Корниенко И.И. (Ирина Славинская).
Театральное искусство
- Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Представлен Ивано-Франковским национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко.
- Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки. Представлен Львовским академическим драматическим театром имени Леси Украинки.
Справочно. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Вручают премию ко дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). Конкурс премии состоит из трех туров, на каждом этапе списки номинантов сокращаются.
- 30 ноября 2022 объявили краткий список претендентов на Шевченковскую премию - 2023, в частности в списке Любко Дереш, Виталий Портников, Мария Бурмака, фильм "Клондайк" и другие.
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