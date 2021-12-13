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Объявлен список номинантов на "Золотой глобус": среди них - "Игра в кальмара" и "Дюна"

13 декабря, 2021 понедельник
19:45
Культура Золотой глобус

В Соединенных Штатах объявили номинантов 79-й кинопремии "Золотой глобус"

Об этом говорится на сайте Golden Globe Awards .

Номинантами на лучший фильм (драма) стали:

  • "Белфаст" (Focus Features);
  • "CODA" (Apple TV+);
  • "Дюна" (Warner Bros.);
  • "Король Ричард" (Warner Bros.);
  • "В руках кобеля" (Netflix).

Лучшая женская роль (драма):

  • Джессика Честейн ("Очи Темми Фэй");
  • Оливия Колман ("Незнакомая дочь");
  • Николь Кидман ("Быти Рикардо");
  • Леди Гага ("Дом Gucci");
  • Кристен Стюарт ("Спенсер").

Лучшая мужская роль (драма):

  • Махершала Али ("Лебединая песня");
  • Хавьер Бардем ("Быти Рикардо");
  • Бенедикт Камбербетч ("В руках кобеля");
  • Уилл Смит ("Король Ричард");
  • Дэнзел Вашингтон ("Трагедия Макбета");

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

  • "Сирано" (MGM);
  • "Не смотрите вверх" (Netflix);
  • "Лакричная пицца" (MGM);
  • "Тик-тик… бум!" (Netflix);
  • "Вестсайдская история" (20th Century Studios/Walt Disney Studios Motion Pictures).

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Марион Котийяр ("Аннет");
  • Алана Хайм ("Лакричная пицца");
  • Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх");
  • Эмма Стоун ("Круэлла");
  • Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

  • Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите вверх");
  • Питер Динклейдж ("Сирано");
  • Эндрю Гарфилд ("Тик-тик… бум!");
  • Купер Хоффман ("Лакричная пицца");
  • Энтони Рамос ("На высоте мечты").

Лучший анимационный фильм:

  • "Энканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
  • "Побег" (Neon/Participant);
  • "Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
  • "Мой солнечный Маад" (Totem Films);
  • Райя и последний дракон (Walt Disney Studios).

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Купе номер шесть", Финляндия/Россия/Германия (Sony Pictures Classics);
  • "Веди мое авто" ("Drive My Car"), Япония (Janus Films);
  • "Рука Бога", Италия (Netflix);
  • "Герой", Франция/Иран (Amazon Studios);
  • "Параллельные матери", Испания (Sony Pictures Classics).

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кайтриона Бальф ("Белфаст");
  • Ариана ДеБоуз ("Вестсайдская история");
  • Кристен Данст ("В руках кобеля");
  • Аунжану Эллис ("Король Ричард");
  • Руфь Негга ("Passing").

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Бен Афлек ("Нежный бар");
  • Джейми Дорнан ("Белфаст");
  • Киарон Хайндс ("Белфадсм);
  • Трой Котсур (CODA);
  • Коди Смит-МакФи ("В руках кобеля").

Лучший режиссер, кинофильмы:

  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");
  • Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь");
  • Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
  • Дэнни Вильнев ("Дюна").

Лучший сценарий, кинофильмы:

  • Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");
  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");
  • Адам Маккей ("Не смотрите вверх");
  • Аарон Соркин ("Быть Рикардо").

Лучшая музыка к фильму:

  • Александр Деспла ("Французский вестник");
  • Джермайн Франко ("Энканто");
  • Джонни Гринвуд ("В руках кобеля");
  • Альберто Иглесиас ("Параллельные матери");
  • Ганс Зиммер ("Дюно").

Лучшая песня к фильму;

  • "Be Alive", фильм "Король Ричард";
  • "Dos Oruguitas", фильм "Энканто";
  • "Down to joy", фильм "Белфаст";
  • "Here I am", фильм "Respect";
  • "No time to die", фильм "Не пора умирать".

Лучший телесериал (драма):

  • "Люпен" (Netflix);
  • "Утреннее шоу" (Apple TV+);
  • "Поза" (FX);
  • "Игра в кальмаре" (Netflix);
  • "Наследие" (HBO/HBO MAX).

Лучшая женская роль сериала (драма):

  • Узо Адуба ("Пациенты");
  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу");
  • Кристин Баранский ("Хорошая борьба");
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
  • Микаэла Джей Родригес ("Поза").

Лучшая мужская роль сериала (драма):

  • Брайан Кокс ("Наследие");
  • Ли Джон-Дже ("Игра в кальмаре");
  • Джереми Стронг («Наследие»);
  • Билли Портер ("Поза");
  • Омар Си ("Люпен").

Лучший телесериал (комедия или мюзикл):

  • "Большая" (Hulu);
  • "Уловки" (HBO/HBO MAX);
  • "Убийства в одном здании" (Hulu);
  • "Псы резервации" (FX);
  • "Тед Лассо" (Apple TV+).

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл):

  • Анна Айнбайндер ("Уловки");
  • Эль Фаннинг ("Большая");
  • Исса Рэй ("Белая ворона");
  • Трейси Эллис Росс ("Черная комедия");
  • Джин Смарт ("Уловки").

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл):

  • Энтони Андерсон ("Черная комедия");
  • Николас Голт ("Большая");
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании");
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм:

  • "Ломка" (Hulu);
  • "Импичмент: американская история преступлений" (FX);
  • горничная (Netflix);
  • "Меир из Исттауна" (HBO/HBO MAX);
  • "Подземная железная дорога" (Amazon Prime Video).

Лучшая женская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:

  • Джессика Чейстен;
  • Синтиа Эриво;
  • Элизабет Олсен;
  • Маргарет Кволли;
  • Кейт Уинслетт.

Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:

  • Пол Беттани;
  • Оскар Исаак;
  • Майкл Китон;
  • Эван МакГрегор;
  • Тохар Рахим.

Лучшая женская роль второго плана в телесериалах:

  • Дженнифер Кулидж;
  • Кейтлин Дивер;
  • Энди Макдовелл;
  • Сара Снук;
  • Анна Ваддингем.

Лучшая мужская роль второго плана в телесериалах:

  • Билли Грудап;
  • Киран Калкин;
  • Марк Даплесс;
  • О Йон-Су.

Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.
 

Американская кинопремия "Золотой глобус" (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные киноленты, а также сериалы и телевизионные фильмы.

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