Объявлен список номинантов на "Золотой глобус": среди них - "Игра в кальмара" и "Дюна"

Об этом говорится на сайте Golden Globe Awards .

Номинантами на лучший фильм (драма) стали:

"Белфаст" (Focus Features);

"CODA" (Apple TV+);

"Дюна" (Warner Bros.);

"Король Ричард" (Warner Bros.);

"В руках кобеля" (Netflix).

Лучшая женская роль (драма):

Джессика Честейн ("Очи Темми Фэй");

Оливия Колман ("Незнакомая дочь");

Николь Кидман ("Быти Рикардо");

Леди Гага ("Дом Gucci");

Кристен Стюарт ("Спенсер").

Лучшая мужская роль (драма):

Махершала Али ("Лебединая песня");

Хавьер Бардем ("Быти Рикардо");

Бенедикт Камбербетч ("В руках кобеля");

Уилл Смит ("Король Ричард");

Дэнзел Вашингтон ("Трагедия Макбета");

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Сирано" (MGM);

"Не смотрите вверх" (Netflix);

"Лакричная пицца" (MGM);

"Тик-тик… бум!" (Netflix);

"Вестсайдская история" (20th Century Studios/Walt Disney Studios Motion Pictures).

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Марион Котийяр ("Аннет");

Алана Хайм ("Лакричная пицца");

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх");

Эмма Стоун ("Круэлла");

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите вверх");

Питер Динклейдж ("Сирано");

Эндрю Гарфилд ("Тик-тик… бум!");

Купер Хоффман ("Лакричная пицца");

Энтони Рамос ("На высоте мечты").

Лучший анимационный фильм:

"Энканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);

"Побег" (Neon/Participant);

"Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);

"Мой солнечный Маад" (Totem Films);

Райя и последний дракон (Walt Disney Studios).

Лучший фильм на иностранном языке:

"Купе номер шесть", Финляндия/Россия/Германия (Sony Pictures Classics);

"Веди мое авто" ("Drive My Car"), Япония (Janus Films);

"Рука Бога", Италия (Netflix);

"Герой", Франция/Иран (Amazon Studios);

"Параллельные матери", Испания (Sony Pictures Classics).

Лучшая женская роль второго плана:

Кайтриона Бальф ("Белфаст");

Ариана ДеБоуз ("Вестсайдская история");

Кристен Данст ("В руках кобеля");

Аунжану Эллис ("Король Ричард");

Руфь Негга ("Passing").

Лучшая мужская роль второго плана:

Бен Афлек ("Нежный бар");

Джейми Дорнан ("Белфаст");

Киарон Хайндс ("Белфадсм);

Трой Котсур (CODA);

Коди Смит-МакФи ("В руках кобеля").

Лучший режиссер, кинофильмы:

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");

Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь");

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");

Дэнни Вильнев ("Дюна").

Лучший сценарий, кинофильмы:

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");

Адам Маккей ("Не смотрите вверх");

Аарон Соркин ("Быть Рикардо").

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла ("Французский вестник");

Джермайн Франко ("Энканто");

Джонни Гринвуд ("В руках кобеля");

Альберто Иглесиас ("Параллельные матери");

Ганс Зиммер ("Дюно").

Лучшая песня к фильму;

"Be Alive", фильм "Король Ричард";

"Dos Oruguitas", фильм "Энканто";

"Down to joy", фильм "Белфаст";

"Here I am", фильм "Respect";

"No time to die", фильм "Не пора умирать".

Лучший телесериал (драма):

"Люпен" (Netflix);

"Утреннее шоу" (Apple TV+);

"Поза" (FX);

"Игра в кальмаре" (Netflix);

"Наследие" (HBO/HBO MAX).

Лучшая женская роль сериала (драма):

Узо Адуба ("Пациенты");

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу");

Кристин Баранский ("Хорошая борьба");

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");

Микаэла Джей Родригес ("Поза").

Лучшая мужская роль сериала (драма):

Брайан Кокс ("Наследие");

Ли Джон-Дже ("Игра в кальмаре");

Джереми Стронг («Наследие»);

Билли Портер ("Поза");

Омар Си ("Люпен").

Лучший телесериал (комедия или мюзикл):

"Большая" (Hulu);

"Уловки" (HBO/HBO MAX);

"Убийства в одном здании" (Hulu);

"Псы резервации" (FX);

"Тед Лассо" (Apple TV+).

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл):

Анна Айнбайндер ("Уловки");

Эль Фаннинг ("Большая");

Исса Рэй ("Белая ворона");

Трейси Эллис Росс ("Черная комедия");

Джин Смарт ("Уловки").

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл):

Энтони Андерсон ("Черная комедия");

Николас Голт ("Большая");

Стив Мартин ("Убийства в одном здании");

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм:

"Ломка" (Hulu);

"Импичмент: американская история преступлений" (FX);

горничная (Netflix);

"Меир из Исттауна" (HBO/HBO MAX);

"Подземная железная дорога" (Amazon Prime Video).

Лучшая женская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:

Джессика Чейстен;

Синтиа Эриво;

Элизабет Олсен;

Маргарет Кволли;

Кейт Уинслетт.

Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:

Пол Беттани;

Оскар Исаак;

Майкл Китон;

Эван МакГрегор;

Тохар Рахим.

Лучшая женская роль второго плана в телесериалах:

Дженнифер Кулидж;

Кейтлин Дивер;

Энди Макдовелл;

Сара Снук;

Анна Ваддингем.

Лучшая мужская роль второго плана в телесериалах:

Билли Грудап;

Киран Калкин;

Марк Даплесс;

О Йон-Су.

Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.



Американская кинопремия "Золотой глобус" (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные киноленты, а также сериалы и телевизионные фильмы.

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