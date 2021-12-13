Объявлен список номинантов на "Золотой глобус": среди них - "Игра в кальмара" и "Дюна"
В Соединенных Штатах объявили номинантов 79-й кинопремии "Золотой глобус"
Об этом говорится на сайте Golden Globe Awards .
Номинантами на лучший фильм (драма) стали:
- "Белфаст" (Focus Features);
- "CODA" (Apple TV+);
- "Дюна" (Warner Bros.);
- "Король Ричард" (Warner Bros.);
- "В руках кобеля" (Netflix).
Лучшая женская роль (драма):
- Джессика Честейн ("Очи Темми Фэй");
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь");
- Николь Кидман ("Быти Рикардо");
- Леди Гага ("Дом Gucci");
- Кристен Стюарт ("Спенсер").
Лучшая мужская роль (драма):
- Махершала Али ("Лебединая песня");
- Хавьер Бардем ("Быти Рикардо");
- Бенедикт Камбербетч ("В руках кобеля");
- Уилл Смит ("Король Ричард");
- Дэнзел Вашингтон ("Трагедия Макбета");
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
- "Сирано" (MGM);
- "Не смотрите вверх" (Netflix);
- "Лакричная пицца" (MGM);
- "Тик-тик… бум!" (Netflix);
- "Вестсайдская история" (20th Century Studios/Walt Disney Studios Motion Pictures).
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
- Марион Котийяр ("Аннет");
- Алана Хайм ("Лакричная пицца");
- Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх");
- Эмма Стоун ("Круэлла");
- Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
- Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите вверх");
- Питер Динклейдж ("Сирано");
- Эндрю Гарфилд ("Тик-тик… бум!");
- Купер Хоффман ("Лакричная пицца");
- Энтони Рамос ("На высоте мечты").
Лучший анимационный фильм:
- "Энканто" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
- "Побег" (Neon/Participant);
- "Лука" (Walt Disney Studios Motion Pictures);
- "Мой солнечный Маад" (Totem Films);
- Райя и последний дракон (Walt Disney Studios).
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Купе номер шесть", Финляндия/Россия/Германия (Sony Pictures Classics);
- "Веди мое авто" ("Drive My Car"), Япония (Janus Films);
- "Рука Бога", Италия (Netflix);
- "Герой", Франция/Иран (Amazon Studios);
- "Параллельные матери", Испания (Sony Pictures Classics).
Лучшая женская роль второго плана:
- Кайтриона Бальф ("Белфаст");
- Ариана ДеБоуз ("Вестсайдская история");
- Кристен Данст ("В руках кобеля");
- Аунжану Эллис ("Король Ричард");
- Руфь Негга ("Passing").
Лучшая мужская роль второго плана:
- Бен Афлек ("Нежный бар");
- Джейми Дорнан ("Белфаст");
- Киарон Хайндс ("Белфадсм);
- Трой Котсур (CODA);
- Коди Смит-МакФи ("В руках кобеля").
Лучший режиссер, кинофильмы:
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");
- Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь");
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
- Дэнни Вильнев ("Дюна").
Лучший сценарий, кинофильмы:
- Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");
- Адам Маккей ("Не смотрите вверх");
- Аарон Соркин ("Быть Рикардо").
Лучшая музыка к фильму:
- Александр Деспла ("Французский вестник");
- Джермайн Франко ("Энканто");
- Джонни Гринвуд ("В руках кобеля");
- Альберто Иглесиас ("Параллельные матери");
- Ганс Зиммер ("Дюно").
Лучшая песня к фильму;
- "Be Alive", фильм "Король Ричард";
- "Dos Oruguitas", фильм "Энканто";
- "Down to joy", фильм "Белфаст";
- "Here I am", фильм "Respect";
- "No time to die", фильм "Не пора умирать".
Лучший телесериал (драма):
- "Люпен" (Netflix);
- "Утреннее шоу" (Apple TV+);
- "Поза" (FX);
- "Игра в кальмаре" (Netflix);
- "Наследие" (HBO/HBO MAX).
Лучшая женская роль сериала (драма):
- Узо Адуба ("Пациенты");
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу");
- Кристин Баранский ("Хорошая борьба");
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
- Микаэла Джей Родригес ("Поза").
Лучшая мужская роль сериала (драма):
- Брайан Кокс ("Наследие");
- Ли Джон-Дже ("Игра в кальмаре");
- Джереми Стронг («Наследие»);
- Билли Портер ("Поза");
- Омар Си ("Люпен").
Лучший телесериал (комедия или мюзикл):
- "Большая" (Hulu);
- "Уловки" (HBO/HBO MAX);
- "Убийства в одном здании" (Hulu);
- "Псы резервации" (FX);
- "Тед Лассо" (Apple TV+).
Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл):
- Анна Айнбайндер ("Уловки");
- Эль Фаннинг ("Большая");
- Исса Рэй ("Белая ворона");
- Трейси Эллис Росс ("Черная комедия");
- Джин Смарт ("Уловки").
Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл):
- Энтони Андерсон ("Черная комедия");
- Николас Голт ("Большая");
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании");
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").
Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм:
- "Ломка" (Hulu);
- "Импичмент: американская история преступлений" (FX);
- горничная (Netflix);
- "Меир из Исттауна" (HBO/HBO MAX);
- "Подземная железная дорога" (Amazon Prime Video).
Лучшая женская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:
- Джессика Чейстен;
- Синтиа Эриво;
- Элизабет Олсен;
- Маргарет Кволли;
- Кейт Уинслетт.
Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма:
- Пол Беттани;
- Оскар Исаак;
- Майкл Китон;
- Эван МакГрегор;
- Тохар Рахим.
Лучшая женская роль второго плана в телесериалах:
- Дженнифер Кулидж;
- Кейтлин Дивер;
- Энди Макдовелл;
- Сара Снук;
- Анна Ваддингем.
Лучшая мужская роль второго плана в телесериалах:
- Билли Грудап;
- Киран Калкин;
- Марк Даплесс;
- О Йон-Су.
Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.
Американская кинопремия "Золотой глобус" (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные киноленты, а также сериалы и телевизионные фильмы.
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