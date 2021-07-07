Объявлен состав сборной Украины на Олимпиаду-2020

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета .

Состав сборной Украины был утвержден сегодня, 7 июля, во время заседания исполкома НОК Украины.

Нашу страну в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Среди известных спортсменов в состав сборной Украины не попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. В январе 2021 года Верняев был временно отстранен от соревнований из-за допингового расследования.

Олимпиада-2020 будет проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.