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Главная Спорт Объявлен состав сборной Украины на Олимпиаду-2020

Объявлен состав сборной Украины на Олимпиаду-2020

7 июля, 2021 среда
14:24
Спорт

Обнародованы имена 158 украинских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета .

Состав сборной Украины был утвержден сегодня, 7 июля, во время заседания исполкома НОК Украины.

Нашу страну в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Среди известных спортсменов в состав сборной Украины не попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. В январе 2021 года Верняев был временно отстранен от соревнований из-за допингового расследования.

Олимпиада-2020 будет проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Токио-2020
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2021, среда
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