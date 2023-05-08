Объявлен сбор: саперам 82 десантно-штурмовой бригады нужна амуниция
Бойцы инженерно-саперной роты 82 десантно-штурмовой бригады просят поддержать сбор, чтобы закупить активные наушники, бронежилеты, шлемы, а также тактические очки
Ребята сейчас на южном направлении и отправились на передовые позиции. Они ждут нашей поддержки, чтобы рискуя жизнью обеспечить нам покой.
Присоединиться к сбору и отблагодарить защитников вы можете по реквизитам
Наша цель: 400 000.00 гривен
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