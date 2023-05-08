Объявлен сбор: саперам 82 десантно-штурмовой бригады нужна амуниция

Ребята сейчас на южном направлении и отправились на передовые позиции. Они ждут нашей поддержки, чтобы рискуя жизнью обеспечить нам покой.

Присоединиться к сбору и отблагодарить защитников вы можете по реквизитам

Наша цель: 400 000.00 гривен

Ссылка на банке

https://send.monobank.ua/jar/8K15iQUoGP

Номер карты банки

5375 4112 0560 6986