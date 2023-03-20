Объявлен сбор: нужны автомобили на передовую!
Нашим защитникам роты им. Номана Челебиджихана в составе 251 батальона 241 бригады очень нужны автомобили для выполнения боевых задач!
Пути города-крепости военные зовут "Дорогами жизни". Это звенья асфальта истерзаны обстрелами.
К сожалению, в таких условиях постоянных боевых действий автомобили "живут" недолго, а передвигаться без железных коней просто невозможно. Поэтому ребята немедленно нуждаются в новых авто. Потому что эти машины спасают их жизнь.
Цель сбора – 500 000 гривен
Присоединяйтесь, каждая ваша гривна сейчас очень важна.
Реквизиты:
Ссылка на банке
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Номер карты банки 5375 4112 0438 4106
ПриватБанк 5168 7456 1421 8615
Справка:
Рота носит имя Номана Челебиджихана – крымскотатарского политика и общественного деятеля, первого Председателя правительства Крымской Народной Республики, организатора I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши, Белоруссии.
Здесь служат освобожденные из плена защитники Украины, участники АТО, а также не желающие призываться на оккупированной территории.
Для ребят настоящим праздником будет тот день, когда 251 батальон, в котором служат Крымские татары, поднимет государственный флаг Украины над Верховным советом Крыма в Симферополе.
Верим, что все получится!
Вместе к победе!
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