Объявлен сбор: нужны автомобили на передовую!

Пути города-крепости военные зовут "Дорогами жизни". Это звенья асфальта истерзаны обстрелами.

К сожалению, в таких условиях постоянных боевых действий автомобили "живут" недолго, а передвигаться без железных коней просто невозможно. Поэтому ребята немедленно нуждаются в новых авто. Потому что эти машины спасают их жизнь.

Цель сбора – 500 000 гривен

Присоединяйтесь, каждая ваша гривна сейчас очень важна.

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Справка:

Рота носит имя Номана Челебиджихана – крымскотатарского политика и общественного деятеля, первого Председателя правительства Крымской Народной Республики, организатора I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши, Белоруссии.

Здесь служат освобожденные из плена защитники Украины, участники АТО, а также не желающие призываться на оккупированной территории.

Для ребят настоящим праздником будет тот день, когда 251 батальон, в котором служат Крымские татары, поднимет государственный флаг Украины над Верховным советом Крыма в Симферополе.

Верим, что все получится!

Вместе к победе!