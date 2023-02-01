Объявлен сбор на Starlink
Телеканал Еспресо объявляет сбор средств на Starlink для очень нуждающегося подразделения (по соображениям безопасности наших котиков мы не указываем их данные)
Каждая гривна имеет значение!
5168 7456 1421 8615 ПриватБанк
5375 4115 0590 8868 МоноБанк
Защитники делают все, чтобы приблизить Победу, и им очень нужна связь. Starlink есть в наличии. Чтобы его как можно скорее передать, необходимо собрать 20 000 грн.
Верим, вместе мы сила!
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