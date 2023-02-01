Объявлен сбор на Starlink

Каждая гривна имеет значение!

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Защитники делают все, чтобы приблизить Победу, и им очень нужна связь. Starlink есть в наличии. Чтобы его как можно скорее передать, необходимо собрать 20 000 грн.

Верим, вместе мы сила!