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Объявлен сбор на Starlink

1 февраля, 2023 среда
11:42
Новости

Телеканал Еспресо объявляет сбор средств на Starlink для очень нуждающегося подразделения (по соображениям безопасности наших котиков мы не указываем их данные)

Каждая гривна имеет значение!

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Защитники делают все, чтобы приблизить Победу, и им очень нужна связь. Starlink есть в наличии. Чтобы его как можно скорее передать, необходимо собрать 20 000 грн.

Верим, вместе мы сила!

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