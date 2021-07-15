Объявлен размер призовых сборной Украины за медали Олимпиады-2020
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио получат за золото $ 125 тыс., серебро - $ 80 тыс., бронзу - $ 55 тыс.
Об этом сообщает Общественное Спорт .
Размер призовых украинских спортсменов не изменился по сравнению с Олимпийскими играми 2014, 2016 и 2018.
За золотую медаль призеры получат $ 125 тыс., серебряную - $ 80 тыс., бронзовую - $ 55 тыс.
Украина в Токио представлять 156 спортсменов.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Напомним, 7 июля было обнародовано имена украинских спортсменов , которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио.
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