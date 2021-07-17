Объявлен обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Об этом сообщает Каннский кинофестиваль в twitter.

Главные роли в фильме "Титан" исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель. Премьера ленты состоялась 13 июля в Каннах.

Обладателями Гран-при - второй по значимости награды - стали финский режиссер Юхо Куосманен за фильм "Купе номер шесть" и иранец Асгар Фархади за фильм "Герой".

Лучшими режиссером признан француз Леос Каракс, который снял фильма "Аннетт".

Награду за лучшую мужскую роль получил американец Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитра" австралийского режиссера Джастина Курзеля. Лучшей актрисой признана Ренате Рейнсве за роль в фильме норвежского режиссера Йоахима Триера "Худший человек на свете".

Приз жюри разделили две картины - "Память" тайца Апичатпонга Вирасетакула и "Колено Ахеда" израильтянина Надава Лапида.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получил итальянский актер и режиссер Беллоккьо.