Об этом сообщил украинский оскаровский комитет в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, в состав Украинского оскаровского комитета вошли 14 человек:

Нариман Алиев, режиссер

Роман Бондарчук, режиссер

Денис Буданов, киновед / кинокритик

Валентин Васянович, режиссер

Alexandr Gusev, кинокритик

Serhiy Zlenko, кинодеятель

Philip Illienko, продюсер

Артём Колюбаев, продюсер

Сергей Лавренюк, продюсер

Александр Максимчук, продюсер

Julia Sinkevych, продюсер

Валерия Сочивец, продюсер

Алик Шпилюк, кинокритик

Владимир Яценко, продюсер

Также сообщается, что главой Комитета назначен Алик Шпилюк, набравший наибольшее количество голосов. Секретаршей – исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Украинский оскаровский комитет был создан в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины, которая наладила сотрудничество с Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук. Комитет представляет себя независимым объединением профессионалов в области киноиндустрии.

"Комитет занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм"", - отмечается в сообщении.

Во вторник, 8 февраля 2022 года, Американская киноакадемия назвала номинантов на соискание премии "Оскар".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb