Объявлен новый состав Украинского оскаровского комитета. Фамилии
В состав Украинского оскаровского комитета вошли 14 человек, избранных среди членов Украинской киноакадемии
Об этом сообщил украинский оскаровский комитет в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, в состав Украинского оскаровского комитета вошли 14 человек:
- Нариман Алиев, режиссер
- Роман Бондарчук, режиссер
- Денис Буданов, киновед / кинокритик
- Валентин Васянович, режиссер
- Alexandr Gusev, кинокритик
- Serhiy Zlenko, кинодеятель
- Philip Illienko, продюсер
- Артём Колюбаев, продюсер
- Сергей Лавренюк, продюсер
- Александр Максимчук, продюсер
- Julia Sinkevych, продюсер
- Валерия Сочивец, продюсер
- Алик Шпилюк, кинокритик
- Владимир Яценко, продюсер
Также сообщается, что главой Комитета назначен Алик Шпилюк, набравший наибольшее количество голосов. Секретаршей – исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
Украинский оскаровский комитет был создан в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины, которая наладила сотрудничество с Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук. Комитет представляет себя независимым объединением профессионалов в области киноиндустрии.
"Комитет занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм"", - отмечается в сообщении.
- Во вторник, 8 февраля 2022 года, Американская киноакадемия назвала номинантов на соискание премии "Оскар".
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