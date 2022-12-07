Объявлен новый сбор на беспилотники для наших военных
Каждый день наши враги продолжают обстрелы и убивают наших граждан. Россияне уже 10 месяцев пытаются уничтожить украинцев, разрушают нашу инфраструктуру и надеются, что мы сдадимся
Но этого не случится! Итого к победе!
Присоединяйтесь к сбору Ирины Коваль вместе с телеканалом Еспресо на БПЛА для военных из тактической группы "Адам".
Реквизиты здесь:
Карта гривневая: 5168745022262494
Счет Евро: IBAN - UA263052990262016400939127779
Счет получателя – 5168745032640804
Получатель: Коваль Ирина (Iryna Koval)
Группа "Адам" названа в честь командира Евгения Межевикина, Героя Украины, легендарного киборга. Сформировалась из добровольцев в первые дни полномасштабной войны во время обороны городов Ирпень и Буча. После освобождения Киевской области бойцы отвоевывали украинские земли на Запорожье, Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Группа, как правило, выполняет самые сложные задачи – на самых горячих направлениях. Для эффективной работы им нужны были два профессиональных дрона. Один из них мы уже купили, благодаря всем вам. А вот на еще одну птицу нужно восемьсот тысяч гривен. Мы обращаемся ко всем, ведь каждая гривня важна.
Мы все понимаем, насколько им сейчас важны эти приборы для борьбы и защиты каждого из нас. Поэтому должны обязательно приобщиться!
Контакты для уточнения информации:
email: [email protected]
Приблизим победу ВМЕСТЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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