Объявлен новый сбор на беспилотники для наших военных

Но этого не случится! Итого к победе!

Присоединяйтесь к сбору Ирины Коваль вместе с телеканалом Еспресо на БПЛА для военных из тактической группы "Адам".

Реквизиты здесь:

Карта гривневая: 5168745022262494

Счет Евро: IBAN - UA263052990262016400939127779

Счет получателя – 5168745032640804

Получатель: Коваль Ирина (Iryna Koval)



Группа "Адам" названа в честь командира Евгения Межевикина, Героя Украины, легендарного киборга. Сформировалась из добровольцев в первые дни полномасштабной войны во время обороны городов Ирпень и Буча. После освобождения Киевской области бойцы отвоевывали украинские земли на Запорожье, Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Группа, как правило, выполняет самые сложные задачи – на самых горячих направлениях. Для эффективной работы им нужны были два профессиональных дрона. Один из них мы уже купили, благодаря всем вам. А вот на еще одну птицу нужно восемьсот тысяч гривен. Мы обращаемся ко всем, ведь каждая гривня важна.

Мы все понимаем, насколько им сейчас важны эти приборы для борьбы и защиты каждого из нас. Поэтому должны обязательно приобщиться!

Контакты для уточнения информации:

email: [email protected]

Приблизим победу ВМЕСТЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!