Объявлен Длинный список книг 5 сезона книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" (вторая часть)

После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей". Желаем успехов литературным произведениям на очередной ступеньке книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021 ".

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для детей" попало 79 книжных новинок от 16 издательств.

"О трех отважных рыцарей" Анна Третьяк (издательство "Ранок")

Однажды трое отважных рыцарей отправились на поиски приключений ... Думаете, это было очень давно? Отнюдь. Возможно, это происходит прямо сейчас! Повествование Анны Третьяк - о воображение и игру, благодаря которым дети - и взрослые! - мгновенно могут стать кем угодно: астронавтами, укротителями динозавров, исследователями новых земель, рыцарями. И не обязательно отправляться на поиски приключений куда глаза, ведь воображение может превратить в увлекательное приключение даже привычные события.

"Котигорошко. Запутанные сказки" Анастасия Лавренишина, Галина Ткачук, Оксана Лущевская, Алина Штефан, Мия Марченко, Валентина Вздульская, Саша Кочубей, Анна Хромова (издательство "Ранок")





Современные авторы часто обращаются к сказкам, переосмысливают их и создают новые тексты - сказки на новый лад. В сборнике "Котигорошко" помещено восемь запутанных сказок от украинских детских писательниц. Анастасия Лавренишина рассказывает альтернативную историю Колобка, Галина Ткачук знакомит читателей с Змеючкой, а Оксана Лущевская представляет Мари - мудрую девушку с высоким IQ. Алина Штефан в своей сказке путешествует на планету 581g в "хромую уточку" Киры, сказка же Мии Марченко переносит читателей на Подол, где Кожемяка и царевна Анна спасают Киев. Валентина Вздульская по-новому рассказывает историю пса и волка, а Саша Кочубей представляет новую героиню - Котигорошко. И в завершение - притча-сказка Ани Хромовой о сердце железного сундука.

"Как правильно реветь" Олеся Мамчич (издательство "Ранок")





Иногда очень полезно читать ... инструкции. Олеся Мамчич в сборнике стихов для детей дает целый ряд советов, как правильно реветь. А еще рассказывает, что делать, когда в доме завелась мышка, как отпугнуть все ужасы мира и где достать козинаки. Героями стихов Олеси являются мудрые кроты, лопата, хищные лыжи, хамелеон, пакетики, летучий ослик, чемодан ... Тексты автора полны необычных рифм, сравнений, словесных каламбуров, поэтому непременно развлекут как детей, так и взрослых.

"Виктор_Робот. Дневник собирателя планет" Анастасия Лавренишина (издательство "Ранок")





Виктор_Робот, главный механик искусственной звезды Зоряны, прилетает на Землю к девочке Вики - внучки изобретателя Зоряны. Его цель - узнать, как была создана железная звезда и для кого она будет светить. Вика не может ответить на все вопросы Виктора, однако она имеет "Дневник собирателя планет". Дед Маркин писал его как раз тогда, когда придумывал Зоряну. Вместе с Виктором_Роботом и Викой читатели книги Анастасии Лавренишин окунутся в мир грез, астрофизических теорий и их практического применения, полетят на Луну, пересекут Вселенная и вернутся на родную землю.

"НЛО за селом" Наталья Бонь (издательство "Ранок")





Неопознанные летающие объекты, или НЛО, которые приземляются там, где их не должны увидеть. И конечно, делают они это ночью. Однако если НЛО решило осуществить посадку за селом Биленьки, тайна вряд ли останется тайной. Инопланетные пришельцы решили завоевать Землю. Но в нашей планеты есть отважные защитники.

"Чубзики" Сергей Лоскот (издательство "Ранок")





На хуторе с забавным названием Тривка-Дуй живет чубзик Пензлик. Рядом, в других хуторах и поселениях, мирно живут его соплеменники, а за сельскими лугами - старый волшебник Никто - старший чубзик и прапрадедушка Пензлика. Однако после столетней спячки просыпается Белая Королева. Она хочет вернуть себе могущество, захватить и поработить не только чубзикив и жителей Ста одного королевства, но и знаменитый Милая-Мур - город кошек и бывших ведьм-волшебниц. На помощь ей приходит зловещая армия чучел. Кто восстановит мир?

"Феи и эликсир счастья" Юлита Ран (издательство "Ранок")





Думаете, что феи - это хрупкие создания, которые целыми днями только порхают с цветка на цветок в милых кружевных платьицах? А вот и нет! Они, как и люди, бывают разные. Аша, Торри, Ликея и Глианна - четыре современные феи, живущие в большом городе. И хотя они крошечные, как бабочки, но отваги им не занимать! Но удастся ли подругам наконец победить злого профессора и спасти Город от его опасного эликсира? Чтобы узнать, скорее открывай книгу!

"Феи и Кристалл Жизни" Юлита Ран (издательство "Ранок")





Думаете, что феи - это хрупкие создания, которые только порхают с цветка на цветок в кружевных платьицах? А вот и нет! Они, как и люди, бывают разные. Аша, Торри, Ликея и Глианна - четыре современные феи, живущие в большом городе. И хотя они крошечные, как бабочки, но отваги им не занимать На этот раз подруги отправились в далекую Бразилию ... где оказались в центре ожесточенной борьбы фей джунглей с опасными банановыми пауками. Вот это да! Скорей открывай книгу.

"Эпидемия хорошего поведения" Станислав Соловинский (издательство "Ранок")





Это история о том, как дети одной детсадовской группы вдруг начинают делать добрые дела. Дома, в саду или на улице - каждый по хорошему поступку. А если не получается, не придумывается - нервничают, едва не паникуют, чем очень удивляют родителей. В чем же причина загадочной эпидемии хорошего поведения?

"Белки, шкипер, Альбатрос, или История о том, как возник сноубординг" Ева Сольская (издательство "Ранок")





Веселая и динамичная история о двух маленьких бельчатах, которые все время ищут приключения и совершенно ничего не боятся. Их стремление к новому и неизведанному и является движущей силой этой истории. Оно пронизано добрым юмором и волшебной атмосферой зимнего леса. История очень легко и искренне рассказывает о верности, дружбе и смелости.

"Сиреневый медведь, или Живой игрушечный Я" Марьяна Горянская (издательство "Ранок")





Это трогательная история о дружбе мальчика Ромы ии его сиреневого мишки Буни. Мишка разделяет с парнем все радости и переживания, помогает побороть болезнь и страхи и дарит ему всю любовь, которую содержит его плюшевое сердечко. Книга дарит читателю ощущение, что любые чары возможны, пока сердце способно любить и верить в чудо.

"Тайный орден большого Ската" Анна Буяджи (издательство "Ранок")





Когда-то на земле жили очень мудрые люди, которые умели слушать и слышать друг друга. И для этого им не нужны были слова, они слышали сердцем. Со временем люди потеряли свой дар и стали глухими друг к другу. Именно тогда родилась необычная девочка Свитанка, которая не умела говорить на языке людей, однако повторяла все звуки природы и главное - умела слушать и петь сердцем. Впоследствии у Свитанки появились друзья, которые тоже научились этому искусству. Вместе они смогли создавать настоящие чудеса и изменять мир к лучшему.

"Давай дружить!" Анастасия Меренкова (издательство "Ранок")





Это история о маленьком волчонке. Однажды мама дала Вульф две конфеты - для него и для его нового друга, которого волчонку еще только предстояло найти. И малыш не понимал, зачем ему друзья, с которыми придется делиться конфетами. Ведь делиться Вульф не любил, а сладости любил очень! Как же волчонок найдет друга, если с жадными дружить никто не хочет? Может, не в конфетах счастье?

"Ежик и кленовый листок" Ева Сольская (издательство "Ранок")





Эта история о маленьком ежике Григорике. Он очень любит сладкое и маму с папой. А еще играть с друзьями. Как-то ежик забыл поздравить маму с днем рождения. И чем же теперь ее порадовать?

"Котенок и Солнышко" Ева Сольская (издательство "Ранок")





Это история о маленьком и очень любознательном котенке Боне. Как-то раз прямо на нос сел красный жучок с черными пятнышками - солнышко. Такого котенок еще никогда не видел. Бони стало интересно, почему этих жучков так называют. Может потому что они полезны? Или потому, что живут на небе? А может, все мы солнышка для наших дорогих и родных?

"Мой супердедушка" Геннадий Меламед (издательство "Ранок")





Это история о маленькой белочке Белле, которой запретили есть сладкое, ведь у нее аллергия. Белла очень рассердилась и ушла к бабушке с дедушкой: они ведь ее любят и позволят есть шоколад! Как же убедить маленькую временно отказаться от сладкого и помирить ее с родителями? Хорошо, что у дедушки есть суперсила - мудрость и любовь к внучке.

"Медвежья рыбалка" Геннадий Меламед (издательство "Ранок")





Как-то детский писатель Геннадий Меламед познакомился с настоящим джентльменом - игрушечным медведем мистером Витгемом. Мистер Витгем был настолько любезен в общении и манерах, что вдохновил Геннадия написать историю о жизни маленького медвежьего городка Медовый Дил. Книга "Медвежья рыбалка" пронизана тонким юмором, она повествует о джентльменское дружбе, гениальных изобретениях, музыке и рыболовстве. А необычное сочетание иллюстраций и фотографий игрушек стирает грань между реальностью и вымыслом и производит впечатление, будто эта история произошла на самом деле.

"Большое путешествие" Геннадий Меламед (издательство "Ранок")





Как-то к маленькому медвежьему городку под названием Медовый Дил дошли слухи о существовании большой пещеры, где в давние времена жили великаны. Тотчас же двое отважных друзей-медведей - мистер Витгем и неистовый изобретатель мистер Тонтон - отправились исследовать жилье гигантов, не боясь опасности и неизвестности. "Большое путешествие" - это история о дружеской поддержке, тонком юморе, находчивосте и домашнем уюте, который обязательно встречает путешественника после дальних путешествий. А необычное сочетание иллюстраций и фотографий игрушек стирает грань между реальностью и вымыслом и производит впечатление, будто эта история произошла на самом деле.

"Мезозой на четвертом этаже" Станислав Соловинский (издательство "Ранок")





"Мезозой на четвертом этаже" - книга о людях умных, находчивых и, можно даже сказать, крепких! Что делать, если в вашей квартире снесли яйца диплодоки? А вдруг забрались воры? А если заболел домашний трицератопс? Все эти проблемы герои книги щелкают, как семечки! А вот с тапком, который самостоятельно бродит по окрестностям, сложнее. Или вот мама вдруг решила, что тебе время выучить китайский. Это проблемы! Но и с этим герои рассказов о Мезозое на четвертом этаже попытаются справиться!

"Космическое приключение Талалайки" Татьяна Винник (Издательский дом "Букрек")





Во второй книге Татьяны Винник невероятные космические приключения ждут взрослую Дашу и Талалайки. Они встречают новых друзей и на надувном шаре отправляются только в космос! Читатель вместе с героями узнает, как выглядят планеты Солнечной системы, масса Солнца, кого называют близнецом Земли и за сколько лет можно пересечь Галактику. Книга, как Вселенная звездочками, испещренная добрыми шутками, прибаутками и детскими открытиями. Для маленьких и не только читателей, которые хотят узнать, что такое солнечный ветер, облако Оорта и пояс астероидов.

"Семь праздничных желаний. Подслушано и записано от Исландии до Китая" Юлит Ран, Саша Дерманский, Мия Марченко, Олег Колдун, Оксана Давыдова, Юлия Илюха, Анна Осадко (издательство "Читариум")





Красочный сборник сказок "Семь праздничных желаний. Подслушано и записано от Исландии до Китая" создана талантливыми украинскими писателями и иллюстраторами станет настоящим символом зимних праздников. Она в увлекательной форме познакомит детей с традициями в разных странах и подарит волшебное настроение.

"Азбука для непосед" Ирина Ткачук (издательство "Читариум")





Если вы думали, что изучать буквы скучно, тогда вам просто не попадала в руки "Азбука для непосед". Книга представляет собой не просто Азбуку, но и веселую руханку. Именно поэтому процесс усвоения букв проходит легко и весело. Ребенок с радостью будет повторять все движения за персонажами, а также познакомится с разнообразным миром животных. Азбука разработана с учетом всех рекомендаций возрастного физиолога, поэтому предложенные в ней движения будут простыми, понятными и полезными каждому ребенку. Особенность "Азбуки для непосед" в том, что она создана с помощью только пищевых красителей. Это поможет полностью избежать аллергических реакций, если ребенок в прямом смысле захочет "погрызть гранит науки". Изучайте буквы по-новому, развивая способности ребенка, укрепляя ее физическое здоровье и весело поводя время!

"Майка Паливода выбирает профессию" Мия Марченко (издательство "Читариум")





"Майка Паливода выбирает профессию" Мии Марченко - первая книга из серии. Это веселая незаурядная история с "живыми" персонажами и курьезными событиями. Сюжет рассказывает об обычной девочке Майе, которую все называют просто Майка. Она имеет шумную семью и двух темпераментных котов, верных неподобных друг на друга друзей и множество предпочтений. Но однажды Майке задают домашнее задание написать доклад о том, какую профессию она хочет иметь в будущем. Такой вопрос сложный для Майки, ведь она бы плясала и плавала, и фотографировала, и поднималась на высокие горы, и была детективом, и многое другое ... Что же выберет девочка? Узнавайте из книги. Книга о Майке обязательно понравится юным читателям, ведь она касается таких важных для них тем и раскрывает их, она развлекает и заставляет искренне хохотать, она дарит хорошее настроение и увлекательное времяпровождение!

"Муха, звонок и Рождество" Вика Мизюк ( "Видавництво Старого Лева")





Маленькую Муху (которую на самом деле зовут Маша) ждут необычные зимние праздники. Ее бабушка оказывается в больнице, и связи с ней почти нет. На Николая среди других подарков девочка получает удивительный серебряный колокольчик, который имеет волшебную силу. Кто же ей его подарил и зачем? Мухе нужно успеть приготовиться к Рождеству и к возвращению бабушки, разобраться себе и коту, шайкам птиц, что-то заполонило город, загадочной Белой Дамы, которая появилась неизвестно откуда, и главное - разгадать таки тайну серебряного колокольчика. Без лучшей подруги Люси и злейшего врага Андрея Муха со всем этим не справилась бы. А еще - не узнала бы, что чудеса случаются и даже холодное сердце может растаять от всего дружественного прикосновения.

"Э-э-эстории экскаватора Эки" Виктория Амелина ( "Видавництво Старого Лева")





Эка - маленький экскаватор. Но приключения у него большие, порой - мирового масштаба. Он, как настоящий супергерой, может погубить или спасти мир. Эка любит рассказывать о своих удивительных приключениях: как исчерпал ковшом пол моря, как сорвал с неба звезду, как чуть не похитил айсберг в Антарктиде. Эка очень хочет быть полезным. То святому Николаю поможет, то скелет динозавра в музей привезет, то спасет от уничтожения любимый парк. Возможно, как известный барон Мюнхгаузен, Эка немного преувеличивает в своих э-э-эсториях? Но на то они и "Э-э-эстории экскаватора Эки" - смешные истории разговорчивых экскаватора в мире.

"36 и 6 котов-спасателей" Галина Вдовиченко ( "Видавництво Старого Лева")





"36 и 6 котов-спасателей" - новая, уже четвертая по счету книга кошачьей эпопеи известной украинской писательницы Галины Вдовиченко, которую с нетерпением ждут читатели-почитатели. На этот раз неугомонные хвостатые герои создают кошачью спасательную службу. Коты выезжают на вызовы, однако почувствовать себя настоящими спасателями им не удается. Их преследует неудача за неудачей: то извлекают из автомата с чипсами енота, который не считает себя потерпевшим, то выхватывают из-под колес на скоростной трассе утерянный кем-то пакет с сухим кормом, и вместо благодарности получают обвинения в краже ... Во время очередного вызова загадочно исчезает комментатор-Черный кот. Пока друзья везде его разыскивают, в городе разворачивается кампания по дискредитации котов-спасателей. Удастся ли котам выбраться из передряг и опасностей, которые на них подстерегают отовсюду, - читайте в интересной и динамичной истории с замечательными иллюстрациями Натальи Гайды.

"Мистельфы" Галина Вдовиченко ( "Видавництво Старого Лева")





В центре Львова на крышах живут крошечные крылатые девушки и парни - мистельфы. Это городские эльфы. У каждого из них - своя башенка, своя работа и общие развлечения в воздухе. В один день их беспечности наступит конец. Городские подземелья захватят крысы-мутанты, которые будут угрожать всему городу. Защищать себя придется не только людям и мистельфам ...

Во втором этапе каждый эксперт номинации "Литература для детей" выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит 3 книги, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.

Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес украинцев к чтению книг отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".