Объявлен Длинный список книг 5 сезона книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" (третья часть)

После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей". Желаем успехов литературным произведениям на очередной ступеньке книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021".

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для детей" попало 79 книжных новинок от 16 издательств.

"В поисках зимнего сна" Руменко Татьяна (издательство "Ракушка")





Цветочек - маленькая бурая медведица. Она уверена, что мир устроен ради уюта и счастья животных. Но наступила зима, и спокойная жизнь жителей "Реабилитационного центра для бурых медведей" наполнилась тревогой - кто-то украл у мишек сон. Цветочек решила отыскать его и выяснить, кто же вор. И теперь маленькую медведицу ждет длинное путешествие, неожиданные встречи и много открытий. Отправьтесь вместе с ней - и узнавайте, куда же делся зимний сон медведей и как его вернуть!

"Фирк - суперенот" Руменко Татьяна (издательство "Ракушка")



Фирк - ворчливый и хитрый енот-одиночка, привыкший заботиться только о себе и вести вороватый образ жизни. Но однажды Фирка поймали - и он оказался на меховой ферме, где встретился со многими другими животными. Фирк любой ценой стремится выбраться на волю. И новые знакомства, новый опыт и некоторые очень неожиданные и страшные открытия заставят пушистого брюзгу не только изменить свое отношение к другим, но и осуществить поступки, достойные звания супергероя.

"Муся и Бабушка" Галина Кирпа ( "Видавництво Старого Лева")





Нелегко живется на улице бездомным котикам. Не у кого свернуться клубочком на коленях, некому спеть мурлыкающую колыбельную или с кем смотреть вместе с окна на дождь, зато - холод, голод и мокрые босые лапки. Иногда крошечный одинокий уличный котенок может заметить себе человека, с которым захочет прожить всю жизнь. Так случилось и с маленькой Мусей, которая выбрала своего человека - Бабушку. Историю трогательной дружбы рассказывает в своей новой книге известная писательница и переводчица Галина Кирпа.

"Миссия "Спасение": Медведи" Евгения Завалий ( "Видавництво Старого Лева")





Маленькую медведицу Христю ловят в лесу и заставляют работать в бродячем цирке. Чтобы Христя танцевала, ее ставят на горячую платформу, поэтому она вынуждена перебирать лапами под музыку. Дрессировщик - жестокий человек, он угрожает не дать медведицы есть и часто бьет ее, когда она отказывается танцевать. К счастью, в цирк приходят зоозащитники и освобождают животных из ужасных условий. Христя попадает в приют, где другие медведи, которых освободили из неволи, рассказывают ей свои печальные истории. Многие из них уже не способны вернуться к жизни в дикой природе. Но это не о Христе. Ведь в Карпатах ее ждут мама и брат ...

"Киви Киви" Мирослав Лаюк ( "Видавництво Старого Лева")





Киви родился в неволе, потому что раньше птицеловы поймали его родителей в Новой Зеландии - на их родине. И хотя Киви - птица, но летать он не может. Но это не мешает убежать ему из зоопарка. Ведь у него крепкие ноги, и он очень быстрый. Жизнь на свободе может быть и веселой, и опасной. Киви - перспективный футболист, один из лучших в команде птиц. Но удастся ли ему с друзьями победить в матче команду крыс?

"Мусоровоз Гарби" Елена Ягубец (издательство "Абрикос")





Мусоровоз - любимая машина-игрушка многих малышей. Столь любимая, что дети дали ему интересное имя - Гарби. Со страниц книги дети узнают, куда ездит мусоровоз Гарби течение дня, можно ли с ним дружить и почему важно сортировать мусор.

"Вкусная азбука" Марко Терен (издательство "АССА")





Учить буквы украинского алфавита с "Вкусным алфавитом" - и интересно, и очень вкусно! Ведь все блюда яркие, полезные и такие родные, так как их готовят всей семьей с улыбкой и любовью. Великолепные иллюстрации малыш будет с удовольствием рассматривать, а благодаря QR-коду сможет послушать, как хорошие вкусные стихи читают творческие мамы и папы; а еще увидеть, как, словно в сказке, на страницах оживают рисунки.

"Просто о науке. Как мы появляемся на свет" Бушковская Наталья (издательство "АССА")





Эта энциклопедия рассказывает о самом большом чуде света - появлении новой жизни. Книга дает ответы на самые распространенные детские вопросы. Что происходит после того, как папа и мама встречают друг друга? Как проходят роды и что ждет семью после рождения ребенка? Какими бывают новорожденные малыши и что они чувствуют?

Разделы книги:

- Как все начинается?

- Как проходят роды?

- После родов.

- Грудное вскармливание.

- Бесплодие.

- Искусственное оплодотворение.

- Усыновление ребенка.

- Если пара не хочет детей.

- Папа и мама бывают всегда?

- Какие бывают дети?

- Что чувствуют дети?

- Почему мы рождаемся такими беспомощными?

Откройте детям все секреты рождения!

"Куда и откуда" Романа Романишин, Андрей Лесив ( "Видавництво Старого Лева")





Во Вселенной ничего не находится в состоянии полного покоя. Движение является естественным: Земля, вода на ней, атмосфера, континенты, все живые организмы находятся в непрерывном движении. Мы ходим, бегаем, прыгаем, ползаем, плывем, летим. Мы путешествуем. Эта книга - о движении и о путешествиях: не только людей, но и животных, растений, ветра, воды нашей планеты. Она рассказывает о путешествиях ради торговли или завоевания, о путешествиях для удовольствия и отдыха или для выживания, о научных экспедиции и паломничество. О миграции, карты, навигацию и, наконец, о поиске своего собственного пути. Два слова, которые путешественник чаще всего слышит в поездке - это "куда" и "откуда". "Куда идешь?", "Откуда ты?". Эта книга - визуальная и интеллектуальная путешествие сквозь тысячи лет в поисках ответов на эти и еще многие другие вопросы.

"Большой космический апчих" Слава Свитовая ( "Видавництво Старого Лева")





Маленькая Вероничка не умеет чихать тихо. Из-за своего громкого апчиха она с каждым днем попадает в новые курьезные происшествия: то движение всей улице остановит, то урок в школе сорвет. Во время похода с родителями в зоопарк ей приходит в голову остроумная забава: а что, если пощекотать слону пятки? Так можно и в космос залететь! Но как вернуться обратно на Землю к маме и папе? .. Об этом тебе расскажет эта остроумная книга-картинка Славы Свитовой с иллюстрациями Анны Ломакиной.

"Дарю братика за подписку. Твой инстадневник" Саша Кочубей ( "Видавництво Старого Лева")





В твоих руках - книга два в одном. С одной стороны - это остроумная повесть Саши Кочубей о девочке Со, которая решила стать популярным блогером. Изображать из себя примерную инфлюенсерку совсем не просто, когда любимая игрушка твоего пса - трусы, а твой младший брат наставляет рожки во время фотосета и крадет твои лаки для ногтей. Удастся ли Со набрать миллион подписчиков, ты узнаешь, прочитав книгу. Если развернуть книгу другой стороной, ты получишь инстадневник для блоггеров-новичков. Автор делится большими и маленькими инстасекретами: как разработать блогерскую стратегию, оформить шапку профиля, фото публиковать, как снимать сториз и прямые эфиры, как отличаться от других блогов. Инстадневник - это почти как школьный дневник, только веселее: с уроками, но без оценок и правил.

"Мирослава и другие с нашего двора" Ольга Куприян ( "Видавництво Старого Лева")





"Мирослава и другие с нашего двора" - забавная и искренняя повесть для юных читателей писательницы Ольги Куприян обо всех чудесах и перипетиях, которые случаются с нами только в детстве, когда тебе десять и каникулы - это целая жизнь продолжительностью в лето! Никита и Мирослава дружат, ссорятся и снова мирятся, учатся зарабатывать свои первые деньги, выгуливая собачку бабы Сони или маленькую Злату, пытаются вызвать Резиновую Задницу ... А еще проживают вместе все радости и печаль и умеют наслаждаться малым - например, клочком самолета "Мрия" в небесах

"Где ты, Дина?" Александра Орлова ( "Видавництво Старого Лева")





Дина - сухопутная черепаха. Но вместе со своим маленьким хозяином отправляется в путешествие к морю. Неудивительно, что мальчику приходится постоянно искать ее, когда они оказываются за пределами городского дома. А в поисках ему помогает любимый дед Николай. Когда-то он был капитаном корабля, а теперь работает смотрителем маяка и имеет много интересных историй и занятий для внука. Дедушка и малыш - двое самых лучших друзей. Вместе они ухаживают за маяком, а в заключение каникул мальчик получает от дедушки удивительный дар, который целый год будет напоминать ему о лете на берегу моря - с дедушкой и неуемной Диной.

"Самый счастливый львенок" Александр Шатохин ( "Видавництво Старого Лева")





В жаркой Африке живет Львенок, который мечтает быть музыкантом. Но Папа-лев против, поскольку считает, что Львенок должен стать царем зверей. А для этого должен научиться грозно рычать, а не играть и петь. Неужели львенку придется отказаться от своей мечты?

"Сэм, без проблем" Оксана Лущевская ( "Видавництво Старого Лева")





Сэм ходит на бальные танцы и даже выигрывает награды. Однако однажды папа решает, что парень должен стать настоящим бойцом - и записывает его в секцию рукопашного боя. И тут начинаются настоящие приключения. Сможет ли Сэм выстоять против значительно более сильного противника? Найдет ли свою партнершу по танцам Ангелинку? Вы узнаете обо всем, путешествуя по страницам этой динамичной, полной юмора книги.

"Любовь, дедушка и помидоры" Наталья Ясиновская ( "Видавництво Старого Лева")





Тринадцатилетняя Олеся живет с дедушкой и бабушкой и живет обычной жизнью подростка: ходит в школу, проводит время со своими лучшими подругами Инной и Алиной, смотрит на ребят ... Пока в один момент все не меняется. На замену ее любимому учителю литературы приходит молодой студент, а дедушка девочки внезапно заболевает. Олеся остается наедине со своими переживаниями. Пока новый учитель не предлагает ученикам вести школьный блог, куда девушка доверяет свои чувства. Так, шаг за шагом, ее жизнь приобретает новые и совсем неожиданные краски.

"Призрак, который не мог уснуть" Наталья Малетич ( "Видавництво Старого Лева")





В заброшенном доме на окраине города живет себе призрак. Он очень одинок, поскольку вокруг нет людей, которых можно было бы посетить вечером. Потушить ночную лампу тому, кто заснул с книгой, укрыть ребенка одеяльцем. А потом, вернувшись домой, сладко спать целый день. Призрак потерял сон, с тех пор все его соседи выселились. Но однажды все меняется. Ведь в дом-с-призраком переезжает молодая семья с девочкой ...

"Пасхальная история" Наталья Малетич ( "Видавництво Старого Лева")





Иона - обычный мальчик с необычной судьбой. Дети на улицах Капернаума дразнят его найдой, ведь воспитывает парня пожилая вдова, которая нашла его маленьким на берегу Генисаретского озера. Иона хочет быть рыбаком, как и большинство мужчин в его городе, а еще мечтает о добром отце - такого, как Иисус. Мальчик даже не может себе представить, что вскоре Учителя ждут тяжелые испытания ... "Пасхальная история" приглашает читателей попутешествовать во времени к истокам христианства, когда Иисус жил и проповедовал в Капернауме, а Иона, скорее всего, был среди тех, кто слушал Учителя и жил, следуя Его учению.

"Мед и Паштет - фантастические ветрогонны" Ульяна Чуба (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Кролик Паштет и мишка Мед - сердечные друзья. Паштет - искусный повар, имеющий чувствительное к красоте сердце, а мед - благодарный гурман, носит за плечами рюкзак с семейными реликвиями. На мотоцикле Хумаси дружки путешествуют по миру - Франция, Карпаты, полуостров Зеленых ... Впереди у них - множество приключений - иногда забавных, а порой и страшных. Погодите, вот уже снова затарахкотив мотоцикл ... Айда за ними, за этими неугомонными ветрогонами, о которых так чудесно написала талантливая молодая писательница Ульяна Чуба.

"Там, где бродят сны" Ростислав Попский (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Новая книга "Там, где бродят сны", которую нарисовал и написал ведущий украинский иллюстратор Ростислав Попска, приглашает малышей от 2 до 102 в мир детских снов ...

"Пароходы и киты" Григорий Фалькович (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Это книга новых и новейших стихов классика современной украинской детской литературы Григория Фальковича. Какое счастье, что где-то рядом с нами живет и активно творит этот невероятный поэт - мудрец, острослов, шутник и нежный лирик, чьи удивительные стихи запоминаются почти с первого прочтения! Проиллюстрировали книгу двое блестящих молодых художников - Яна Гранковская и Ростислав Попский.

"Большая иллюстрированная книга сказок. Том 2" Составитель Иван Малкович (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Сказки украинских и иностранных писателей с рисунками ведущих украинских иллюстраторов. Составление и общая редакция Ивана Малковича.

"Как слепить снеговика" Аленка Бугренкова (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")





Двое закадычных друзей кролик Ронни и жучок Кука ищут новых приключений. В прошлый раз они едва не добрались до Луны, а теперь решили слепить снеговика. И это им удалось на славу, но ... А о "но" и всем остальном ты узнаешь, когда прочитаешь эту прекрасную книжку Лены Бугренковой.

Это второй томик из серии о Ронни и Куке. Книга создана из легкого высококачественного картона, который выдержит чтение и бурное рассмотрение активной малышни)

"Панда любит путешествовать" Леся Молчун ( "Видавництво Старого Лева")





Путешествуя по страницам поэтического сборника Леси Молчун, дети подружатся с ее героями - пандочкой, ежиками, слониками, белыми медведями, улитками и собачкой-хвастунишкой, которые с любовью нарисовала иллюстратор Наталия Олейник. Каждый стих в книге - это еще и отличная языковая игра: здесь есть и скороговорки, и считалки, и стишки-безконечники, благодаря которым можно развивать речь ребенка и тренировать его память. "Панда любит путешествовать" - незаменимая книжечка для веселого семейного чтения.

"Быстроножка и очень велосипедное приключение" Юрий и Татьяна Гайдай (издательство "Yakaboo Publishing")





Олесь живет в городке у гор. Он часто смотрит на них издалека и мечтает поехать туда на своем велосипеде. В конце концов Олесь отправляется в путешествие вместе с отцом - пилотом спасательного вертолета. Кого же они там встретят и какую тайну раскроют? Кто такие "быстроножки" и как стать одним из них?

"Быстроножка и очень велосипедное приключение" - это история о детстве и взрослении, о тропах в горах и в жизни. И о том, как разнообразен мир. Особенно, когда ты - на велосипеде! Художественный рассказ дополнен интересными познавательными вставками. Маленькие и большие читатели узнают об особом хромольке и магическом герметике, научатся отличать городской велосипед от горного и выяснят, как подготовиться к двухколесному путешествию. Авторы книги - Юра и Таня - хоть и не профессиональные велосипедисты, однако обожают велосипеды и с детства приучают своих детей к двухколесному транспорту.

"Непосидючка, который любил бегать" Олеся Кешеля-Исаак (издательство "Yakaboo Publishing")





Книга вошла в короткий список премии "Детская Книга года-2020. Дебют года в прозе "по результатам рейтинга "Топ БараБуки". Это веселая и трогательная история для детей о беге, любви, дружбе, поддержке, о познании себя и окружающего мира. Главный герой Тео не умеет сидеть на месте и больше всего любит бегать. Точно, как его мама, для которой бег - неотъемлемая часть жизни. Тео знает много о бегунах, и все же, когда он готовится принять участие в детском забеге, в его голове всплывает множество вопросов. Что нужно для того, чтобы стать чемпионом? Как научиться всегда быть первым? А главное - как и когда открыть маме свою тайну, которая объяснит, почему он такой "непосидючка"? .. Кроме художественного повествования в книге есть познавательная информация: как питаться юным бегунам, как выбрать удобные кроссовки, что такое пульс и почему важно его измерять, что такое марафоны, полумарафон и детские забеги и как взять у них участие. А еще каждый юный читатель, который прочитает книгу до конца, гарантированно получит медаль.

Во втором этапе каждый эксперт номинации "Литература для детей" выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит 3 книги, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.

Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес украинцев к чтению книг отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".