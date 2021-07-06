Объявлен Длинный список книг 5 сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" (первая часть)

После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей". Желаем успехов литературным произведениям на очередной ступеньке книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021".

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для детей" попали 79 книжных новинок от 16 издательств.

"Олекса Довбуш. Тайна Силы" Василий Карпюк (издательство Discursus)





Ты знаешь, кто такой Олекса Довбуш? Вероятно, что да, потому что на все Карпаты нет большего героя! Но история грозного предводителя карпатских повстанцев началась с упрямого мальчишки, который неожиданно для себя получил большую Силу. Нырнув в этот рассказ, ты вместе с Олексой поживешь в лесу рядом с волками и белками, присоединишься к опришковской ватаге и заглянешь в мир героического прошлого Карпат. А главное - в конце узнаешь, откуда взялась Сила Олексы и смог ли он ею овладеть.

"Азбука" Ирина Рутило (издательство "Каламар")





Азбука - это та книга, с которой начинается все: любовь к чтению, языку, к познанию, к времени, проведенного с родными. Поэтому эту первую книгу ребенка выбирают с особым трепетом. Мы создали такую Азбуку, которую даже взрослый пересмотрит с первой страницы и до последней! Потому что она действительно впечатляет! Почему? Читайте дальше!

1. Объемные буквы можно не только читать, но и почувствовать пальчиками. Этот подход является первым шагом к ощущению языка в будущем.

2. Развитие мелкой моторики - книга как-будто приглашает малышей касаться и ощупывать страницы со всех сторон.

3. Неожиданные смелые образы в каждой букве создала замечательный дизайнер Ирина Рутило. Ими восхищаются наши маленькие читатели и их родители.

4. Каждый разворот полон утонченного юмора и скрытых смыслов, которые порадуют даже взрослых.

5. Очень качественное, плотное издание с детства приучает к хорошим книгам.



"Диводрем и Пижамная Пани" Ира Бова (детское арт-издательство "Черные овцы")





Родители маленькой Яси поехали по делам. Девочка не хочет ложиться спать, потому что очень по ним скучает. Чтобы внучка уснула, дедушка вспоминает легенду из своего детства о волшебнике Диводреме, который умеет летать, быть невидимым и даже исполнять тайные желания. Но познакомиться с ним можно только во сне. Какое желание загадает Яся? Куда отправятся они с Диводремом? И как узнать, на самом ли деле все это?

"Сказки для Элизы" Александр Гаврош (издательство "НК-Богдан")





Милая Элиза! Помнишь, как мы читали эти сказки вслух, закутавшись в клетчатое одеяло, ты хмурилась, вздыхала, морщила курносый носик, но чаще смеялась. Я их писал для тебя, потому что не имел отваги высказать всего, что творилось в моем мятущемся сердце. Поэтому переливал свои чувства в разные истории. В каждой из них ты найдешь себя. Надеюсь, что эта книга когда-нибудь попадет тебе в руки, и ты вспомнишь цветущий лес, опавшие листья, первый снег или своего серого кота ... Спасибо тебе, что ты была. Спасибо тебе, что ты есть и будешь - в моем неповторимом видении мира. Твой автор.

"Белый волк на черном пути" Надежда Гуменюк (издательство "НК-Богдан")





Не думал, не гадал герой этой книги, какое интересное приключеньице ему, обычному школьнику Маркиану Козаченко, светит. Но однажды со старинного портрета, который висел в его комнате, соскочил казак Мамай. И закрутилось-завертелось. Сначала Маркиан попал в параллельный временной коридор Украины, потом - на Запорожскую Сечь, а оттуда - в Берестечко. В течение этого путешествия столько приключений на его сообразительную голову выпало, что только успевай: и удивляться, и от пуль и сабель уклоняться, и из подземелья древнего замка выбираться, и тайну книги монаха Луки открывать, и даже самого гетмана Хмельницкого освобождать. Но когда рядом верные друзья, все можно преодолеть. А заодно - и самому к лучшему измениться. Теперь Маркиан хорошо понимает, что означают слова: "Казак не боится ни тучи, ни грома".

"Встреча на Босом мосту" Надежда Гуменюк (издательство "НК-Богдан")





Если бы не Радик Буслик и рыжий Бонифаций, то, вполне вероятно, это таинственное подземелье в пригороде до сих пор скрывало бы от людей клад, спрятанный в нем много лет назад. Но и кот, и мальчик, и его друзья - такие непоседливые, сообразительные и любознательные! И смелости им не занимать. Потому, согласитесь, далеко не каждый осмелится спуститься в подземелье, где не только интересно, но и очень опасно. Веселая приключенческая история, написанная Надеждой Гуменюк, не оставит равнодушными маленьких мечтателей и искателей приключений.

"Марусины важные дела" Саша Войцеховская (издательство "Наш Формат")





Эта книга - о маленькой девочке Марусе, которая еще живет у мамы в животике. Она познает мир со слов и движений мамы, с голоса и прикосновений папы, с разнообразных окружающих звуков, иногда странных, но очень-очень интересных ... А потом происходит чудо рождения и чудо открытия мира! Это книга о трепетном ожидании, первом общении с малышом, когда он или она еще в животике у мамы. Но даже там у ребеночка уже очень много важніх дел: познакомиться с папой, светом, теплом, прикосновениями, поиграть в прятки и бодалки, показать характер. А потом наступает момент такой ожидаемой первой встречи и еще сотни разного впервые: знакомство с родными, первые новые блюда, первые протесты, первые прикосновения к окружающему миру и первые "вау!".

"Я и монстрик Жоржик. Как быть здоровым» А. Ю. Варнавская (Издательская группа "Основа")





Жоржик - герой этой книги, веселый и компанейский монстрик. Он рассказывает понятным языком о важных вещах: почему важно дружить, помогать маме, как заботиться о здоровье и безопасности. Поучительные рассказы, полезные советы монстрика и красочные иллюстрации заинтересуют вашего ребенка и помогут ему приобретать полезные навыки, в частности - дружно играть и общаться. Для чтения взрослыми детям 3-6 лет.

"Дино-мама. Книга важных размышлений перед сном" Мила Ярошевич (Издательская группа "Основа")





Дино-мама - это сказка-история которая учит ребенка познавать мир в форме игры, примеряя роли и модели, узнавая себя в персонажах и отвечая на вопросы. Эта сказка помогает принимать и любить свой мир, а поэтому это книга - о подлинности, а не об идеальности. Дино-мама - не только для малышей. Это история мамы и ее большой-маленькой семьи, в которой легко узнать свою. Быть мамой - великий дар и большая ответственность Каждая мама должна знать, почему так важно объединять семью, делать что-то вместе, принимать каждого таким, какой он есть, ошибаться, но не сдаваться и ценить всякий момент. Дино-мама - это приглашение в мир детства, который особенно прекрасен тем, что здесь возможно все.

"Думай сам! 10 крутых способов научить ребенка мыслить критически. 4-5 лет" Виктория Вьюнник, Анна Новик (Издательская группа "Основа")





Вы хотите, чтобы ваш ребенок:

Имел собственное мнение и мог его аргументировать.

Распознавал реальные факты и фальшивые утверждения.

Самостоятельно делал выбор, принимал решения и брала ответственность за свои поступки и слова?

А возможно вас беспокоит мысль о том, что ребенок может стать жертвой манипуляции и насаждения чужой позиции и соображений? Наша книга - ответ на ваши ожидания! С помощью простых предложенных техник, шаг за шагом, вы сформируете первый прочный фундамент навыков 4К - критическое мышление, креативность, коммуникативнисть, умение работы в команде. Они важны, т. к. входят в ТОП-10 навыков современного успешного человека XXI века.

Книга имеет цель помочь родителям постепенно и ненавязчиво ввести ребенка в современный информационный мир, простыми упражнениями подготовить его, создать основу для развития и обучения.

Это уникальное пособие создано мамами, у которых на двоих шестеро детей. Обе мамы более 20 лет работают с детьми дошкольного возраста, непрерывно учатся сами и учат тысячи педагогов Украины методам и приемам работы с современными дошкольниками. Они облюбовали методы обучения через игры и охотно делятся своими творческими находками с родителями и педагогами.

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"Ляказочки" Ирэн Роздобудько (издательство "Наш Формат")





Жила-была девочка Софийка. Ей было три года. Однажды мама повела Софию полюбоваться елкой. Но девочка не захотела - она закапризничала и только и повторяла: "Хочу булочку! Хочу булочку!" И тогда к ней пришла Большая Булка ... Каждый ребенок любит иногда покапризничать, покапризничать, напакостить, бывает злюкой, боится темноты, не хочет убирать за собой игрушки - и еще много всего ... Знаете, как это преодолеть? Очень просто: почитайте своему малышу веселые, озорное, очень неожиданные "ляказочки" популярной писательницы Ирэн Роздобудько. И вы увидите, что ваш ребенок очень легко узнает себя в различных "страшных" ситуациях, которые сам пережил. И убедится, что на самом деле все совсем нестрашно, а наоборот - весело!

"Кузя, Зюзя и компания" Всеволод Нестайко (издательство "Наш Формат")





Комарик Зюзя был очень непоседливый. Считал, что сам все знает и послушные дети ничего в жизни не достигают, а достигают лишь непослушные. И вот комариный детсад вышел на прогулку, - а Зюзя отбился от группы и отправился искать приключений. И, конечно же, влип в первую попавшуюся паутину ... Издание является уникальным сочетанием общепризнанной классики и современного креативного искусства. На удивительных сказках неизменно популярного Всеволода Нестайко выросло уже не одно поколение украинских детей, - а они до сих пор важны и актуальны, как только что написанные! Эффектное, современное художественное оформление Надежды Кушнир дает по-настоящему "новое дыхание" классическим сказкам.

"Затерянные в лагере" Настя Музыченко (издательство "Наш Формат")





Матвей и Мия едут отдыхать в горный лагерь. Свежий воздух, дискотеки, квесты и другие развлечения - все как всегда в таких лагерях. Но только до тех пор, пока Матвей случайно не узнает о мистической, даже жуткой истории, которая произошла здесь несколько лет назад. А такие истории, как известно, имеют привычку повторяться, - и вот наши герои оказываются в эпицентре событий ...

"Принцесса-блогер" Олег Чаклун (издательство "Наш Формат")





Валерия - самая настоящая принцесса. Она дочь короля и королевы, живет в замке и ведет светскую жизнь. И одновременно Валерия - самый настоящий блогер, не только планирует различные шалости и пакости, не только воплощает задуманное в жизнь, но и рассказывает об этом всем в своем блоге. Как украсть пирожки с королевской кухни, пока они еще горячие, а значит, самые вкусные? Как перехитрить лакея, обвести вокруг пальца замковую стражу и даже подружиться со страшным троллем и превратить его в помощника в совершении шалостей? Все это и многоо других различных лайфхаков - в невероятно веселой книге Олега Чаклуна "Принцесса-блогер".

"Третий снег" Иван Андрусяк (издательство "Наш Формат")





Эта книга - новая сказка о лесной школе (даже не одной) и ее находчивых, озорных и ко всему интересных учеников. А вместе эта книга - лихо закрученный детский детектив с настоящим преступлением (даже не одним) и настоящим расследованием, которое ведет невероятно умный и хищный учитель. Но и этого мало, потому что "Третий снег" и о том, как реагируют современные дети на острые, актуальные, болезненные проблемы в жизни нынешней Украины ... На самом деле это история о добре и зле, сострадании и жестокости, радости и горе, смехе и слезах - то есть обо всем самом важном, что в жизни всегда рядом и о чем непременно нужно говорить с ребенком. Но не просто говорить, а ответственно, доступно, с добром и любовью.

"Фонарщик" Александра Дорожовец (издательство "Наш Формат")





Кот Мартын живет на окраине города в старом деревянном доме. Он очень любит наблюдать за тем, что происходит у него за окном, и засыпать под размеренный танец цветных огоньков светофора. Так, наблюдая, однажды он узнает великую тайну о том, кто следит за тем, чтобы огни горели и в городе был порядок ... Но когда выпадают огромные снега и метель "залепляет глаза" светофорам и фонарям, - мир останавливается, ведь никто не регулирует движение людей и машин, а ночью город накрывает беспросветная темень. И тогда кот Мартын должен поделиться своей тайной с другом - ведь даже тайне иногда бывает нужна помощь!

"Морскосвинский детектив" Иван Андрусяк (издательство Vivat)





Когда происходят таинственные преступления, все животные из близлежащих домов, и даже те, что живут на улице, обязательно обращаются к морскому свину - детективу Жерару. Однако он известный сладкоежка, поэтому берется за дела только при условии вкусненького гонорара. Вместе с Жераром ты узнаешь, кто украл кошачий завтрак, убежишь от голодных хищников, выяснишь абсолютно все о неизвестном страшиле, которое пугает добрых животных, будешь исследовать темные закоулки и бороться со страхами, а главное - научишься мгновенно ловить злоумышленников, применяя дедукцию и логику.

"Королевское ограбление" Сергей Свириденко (издательство "Наш Формат")





Принцесса Никусяка, гуляя в королевском саду, случайно наступила на ногу стоножке. Разъяренная стоножка требует за это "сто тысяч миллионов" компенсации. Но денег в королевстве шаром покати, а легкомысленный король складывает из долгового письма бумажный самолетик и запускает его в окно дворца. И тогда стоножки захватывают в плен принца и двух принцесс - и начинается веселая катавасия! Смишная повесть-сказка Сергея Свириденко "Королевское ограбление" понравится как девочкам, так и мальчикам. И родители найдут в якобы непринужденных детских шутках много взрослой мудрости.

"Приключения на острове Клаварен" Ирэн Роздобудько (издательство "Наш Формат")





Отправляясь в путешествие по маленькой речке, следует быть особенно осторожными, если на ней есть старая дамба. Потому что в дамбе, возможно, есть пещера ... А в пещере - самая настоящая временная дыра ... Что ждет любознательных пятиклассниц, юных искательниц приключений Клаву и Рено? Необитаемый остров, который можно назвать своими именами, ночевка в кроне дерева, а на завтрак - черепашья яичница под кокосовым соусом ... Но это еще не все. Ведь к безлюдным островам нередко наведываются пираты - и тогда становится по-настоящему опасно.

"Три сказочные повести" Саша Дерманский (издательство "Наш Формат")





В эту книгу вошли три сказочные повести одного из самых популярных современных украинских детских авторов Саши Дерманского: "Король буков, или Тайна Изумрудной Книги", "Царство Яблукарство" и "Танец чугайстра". Их отличают головокружительные сюжеты и таинственные приключения, удивительные персонажи и смелые спасатели Добра (бука Гаврик, драконица Джульетта, лепрехун Шмыгун и народ яблукарцев, трогательный чугайстер, мудрый знахарь и волшебные нявки, Натан и Джо, Ваня, Лилька и Васька) и фирменный юмор автора. А лейтмотивом всех этих произведений является мудрый призыв: "Берегите зернышки ваших душ!"

"Делфи" и волшебники" Валерий Пузик (издательство "АССА")





Современная Одесса. На танкер "Делфи" напали три дракона. Они дышат огнем и туманом и готовы вот-вот уничтожить все на своем пути. Противостоять им может восьмилетний Орест. Он узнал, что выбран волшебником. Теперь мальчика ожидает множество испытаний. Помогут Оресту книга и медальон, которые дала ему чайка? Хватит ли юному волшебнику мужества бросить вызов Черному дракону и спасти город от уничтожения и забвения?

"Тайная жизнь Рудика" Таис Золотковская (издательство "Ранок")





Жила кошка. Звали ее не Маркиза, не Принцесса - просто Рудик. Кошка-озорница причиняла немало хлопот всей семье. Но в самом ли деле от нее не было никакой пользы? Кажется, что любимое дело Рудик - дремать на траве под черешней. Но только что-то случается, кошка уже спешит на помощь. Настоящий супергерой с пушистой мордочкой и острыми когтями! В теплой остроумной истории Таис Золотковской добро и забота в конце вознаграждаются, а дружба становится самым ценным подарком. Дополняют книгу теплые иллюстрации Марии Рудык.

"Бельчонок, который искал свое дело" Юлита Ран (издательство "Ранок")





Что делать бельчонку, которому надоело семейное дело - прятать орехи? Очень просто: выбрать другое! Для этого решительному Турри понадобится поработать почтальоном, строителем, советчиком и много кем еще. Только после этого бельчонок найдет дело, что придется ему по душе.

"Совенок, который водил на прогулки эхо" Ева Сольская (издательство "Ранок")





Как прекратить бояться темноты и стать смелым, если ты - маленький робкое совенок? Все просто. Стоит найти того, кто боится больше тебя, и водить его на прогулки. Трогательная сказка поможет ребенку приобрести упевненности в себе и покажет, что любой страх можно преодолеть.

"О трех отважных рыцарях" Анна Третьяк (издательство "Ранок")





Однажды трое отважных рыцарей - или рыцарш? - отправились на поиски приключений ... Думаете, это было очень давно? Отнюдь. Возможно, это происходит прямо сейчас! Повествование Анны Третьяк - о воображении и игре, благодаря которым дети - и взрослые! - мгновенно могут стать кем угодно: астронавт(к)ами, укротителя(ница)ми динозавров, исследователь(ница)ми новых земель, рыцарями и рыцаршами. И не обязательно отправляться на поиски приключений куда глаза глядят, ведь воображение может превратить в увлекательное приключение даже привычные события.

Во втором этапе каждый эксперт номинации "Литература для детей" выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит 3 книги, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.

Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес украинцев к чтению книг отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 года в эфире телеканала "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".